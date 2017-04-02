Yeni Gelin 5. bölümünde neler olacak?

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, başrollerini; Jessica May ve Tolga Mendi paylaştığı güçlü oyuncu kadrosundan Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Renan Bilek, Yonca Şahinbaş, Burçin Bildik, Zeynep Kankonde, Esin Gündoğdu ve Murat Kocacık Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in dün akşam ekrana gelen bölümü ile tüm kişilerde zirveye oturdu.

Total'de 7,76 izlenme oranı (rating), 18,04 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsleyen Yeni Gelin dün akşam ekrana gelen bölümünde #gelinlergöçü etiketi ile Twitter'ın Türkiye gündeminde uzun süre TT listesinde kaldı.

HAZAR'IN BELLA'YA GÜVENİ SARSILDI!

Yeni Gelin'in dün akşam ekrana gelen bölümünde Kalender Ağa'yı pişman etmek için evi terk eden konağın kadınlarının başları hiç ummadık belalara girdi. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilip, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirdi. Kadınların konağı terk edişini fırsat bilen Kalender yanına Kamil'i alarak felekten bir gece çalmaya gitti.

Ancak, parası çalınan konağın kadınları bulaşık yıkamak için girdikleri yerde karavanın yıkılması ile kendilerini sahnede buldular. Hazar ve Kağan birbiriyle dertleşirken Kağan sevdiği kadından hiç vazgeçmediğini ve hala sevgili olduklarını itiraf etti. Gece de Bella'ya bu sırrı anlattı.

Bunun üzerine Möhteber, Kağan'ı köşeye çekip sevgilisini öğrendiğini ve ayrılmasını söyledi. Kahkahanın eksik olmadığı bölümde sırrını söylediği için suçladığı Hazar'ın Bella'ya güveninin sarsıldığını söylediği final anları izleyenleri ekran başına kilitledi.

YENİ BÖLÜM TANITIMI MERAK UYANDIRDI!

Dizinin yayınının ardından gelecek hafta ekrana gelecek bölümünden yayınlanan ilk tanıtım izleyenlerde merak uyandırdı. Hazar'ın Bella'yı ona verdiği sırrı söylemekle suçladığı tanıtımda Hazar ve Bella'nın aralarının açılması ve bunu gören kaynanaların eğlenceli sahneleri heyecan yarattı.





Yeni Gelin'in sürprizlerle dolu yeni bölümü 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.

İşte "Yeni Gelin"in 5. Bölüm Tanıtımı!