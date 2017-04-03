TELEVİZYON
‘Bir Sorun mu Var’ perşembe günü SHOW TV'de
03 Nisan 2017 Pazartesi, 03:57:37 | Güncelleme: 07:48:24
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TELEVİZYON ekranlarının en farklı bilgi yarışması ‘Bir Sorun mu Var’, perşembe akşamı 20.00’de Show TV ekranlarında başlıyor.
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Ali Sunal’ın sunumu ve sıra dışı formatıyla merak uyandıran programın ilk bölümünde Kenan Işık’ın oğlu Mehmet Işık da yarışacak.
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Programın formatı, yarışmacıların, hiçbir soruya doğru cevap veremeyeni bulmasına dayanıyor.
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Yarışmacının 500 bin TL’lik ödülü alması için yapması gereken çeşitli meslek gruplarına mensup on kişilik gruptan kimin soruyu doğru bilemeyeceğini bilmek.
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