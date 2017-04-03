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‘Bir Sorun mu Var’ perşembe günü SHOW TV'de

03 Nisan 2017 Pazartesi, 03:57:37

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    TELEVİZYON ekranlarının en farklı bilgi yarışması ‘Bir Sorun mu Var’, perşembe akşamı 20.00’de Show TV ekranlarında başlıyor.

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