TELEVİZYON
İçerde'de Kudret'e kurulan tuzak ne?
03 Nisan 2017 Pazartesi, 06:30:14 | Güncelleme: 07:48:14
Sürprizlerle örülü hikâyesiyle milyonları her pazartesi akşamı SHOW TV ekranına kilitleyen “İçerde”nin bu bölümüne, başlıktaki sorunun yanıtı damga vuracak
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Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Mustafa Uğurlu, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel’i başrollerinde izlediğimiz “İçerde”, sürprizlerle dolu sürükleyici bir bölümle daha karşımızda.
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Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiğinden haberi yoktur.
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Diğer tarafta Celal, Mustafa’nın öldüğünü düşünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarını göndermiştir.
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Füsun tehlikeden habersizdir. Sarp durumu son anda öğrenip engel olmaya çalışır. Celal, çocuklarını kaçıran Kudret’e yaptıklarından dolayı çok öfkelidir.
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Onu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazırlar…
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