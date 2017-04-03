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İçerde'de Kudret'e kurulan tuzak ne?

03 Nisan 2017 Pazartesi, 06:30:14

Sürprizlerle örülü hikâyesiyle milyonları her pazartesi akşamı SHOW TV ekranına kilitleyen “İçerde”nin bu bölümüne, başlıktaki sorunun yanıtı damga vuracak

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    Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Mustafa Uğurlu, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel’i başrollerinde izlediğimiz “İçerde”, sürprizlerle dolu sürükleyici bir bölümle daha karşımızda. 

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