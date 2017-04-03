İsimsizler 2. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti

Virankaya Kaymakamı'nın şehit edilmesinin ardından tayinini buraya isteyen Kaymakam Fatih'in ve ekibinin hikayesini konu alan İsimsizler 2. bölümüyle ekranlarda. İşte İsimsizler yeni bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Fatih ve ekibi ilçeden çatışmanın izlerini silmeye çalışırlarken bir yandan da olayın perde arkasını araştırırlar. Kaymakam suikastinde kullanılan bombayı araştıran Olcay, ucu uluslararası güçlere uzanan ilginç bağlantılara ulaşır.

Otto ve Sawer ise devletin içine sızan kriptoların da başrolde yer alacağı, halkı devlete karşı kışkırtacak korkunç bir plan hazırlığı içindedirler.

Tam da bu sırada Kürşat’a sınır ötesinden gelen bir mesaj, Kürşat ve Murat’ı, sonu büyük tehlikelerle dolu olan bir yolculuğa çıkarır...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fatih Keskin, genç bir diplomattır. Yeni görev yerine gitmeye hazırlanırken Güneydoğu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nın Kaymakamı Orhan Yağız’ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesi, kararını değiştirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararından döndürmek istese de başaramazlar.

Virankaya’da 7 kişilik bir ekip oluştururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastının perde arkasını çözmeye çalışır. Fatih Keskin, Güneydoğudaki teröre karşı mücadelede kendisiyle omuz omuza savaşacak 7 cesur adam seçer.

Onlarla yürüyeceği tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele değil, terörü organize eden uluslararası ilişkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir. Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrılmayan bölgedeki kaosun mimarlarından Otto ile kesişir.

Kaymakam suikastının ilk ipuçlarına ulaşırken, terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacıyla büyük bir saldırıya hazırlanmaktadır. Bu saldırıda devlet içine sızmış paralel yapı ajanları, yabancı istihbaratçılar ve terör örgütü kol koladır.