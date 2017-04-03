Kadrosunda Serhat Kılıç, Atakan Arslan, Görkem Sevindik ve Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı "Söz", bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin ilk bölümünde neler olacak? İşte "Söz" ilk bölüm fragmanı, dizi hikayesi, dizi oyuncuları...

"SÖZ" DİZİ HİKAYESİ

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.