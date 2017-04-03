Kadrosunda Serhat Kılıç, Atakan Arslan, Görkem Sevindik ve Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı "Söz", bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin ilk bölümünde neler olacak? İşte "Söz" ilk bölüm fragmanı, dizi hikayesi, dizi oyuncuları...
"SÖZ" DİZİ HİKAYESİ
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.
“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.
Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.
Zekası ve cesaretiyle bütün timin saygısını ve güvenini kazanan kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz rolünü başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş canlandırırken; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bu özel timin diğer mensuplarını ise; Mustafa Yıldıran, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Atakan Arslan, Mehmet Ali Karakuş, Doğukan Polat, Oktay Samurkaş, Volkan Uygun canlandırıyor.
SÖZ İLK BÖLÜM FRAGMANI
İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.
Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.
Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.
SÖZ OYUNCU KADROSU
|Oyuncu
|Rol Aldığı Karakter
|Tolga Sarıtaş
|Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu
|Serhat Kılıç
|Çolak
|Aybüke Pusat
|Bahar Kutlu
|Meriç Aral
|Eylem Mercier
|Nihat Sarıkaya
|Yarbay Erdem Korkmaz
|Atakan Arslan
|Üsteğmen Zafer Yaman
|Burak Sevinç
|Üstçavuş Fethi Kulaksız
|Görkem Sevindik
|Üstçavuş Mücahit Serdengeçti
|Mustafa Yıldıran
|Başçavuş Ali Haydar Bozdağ
|Erdem Vurdem
|Başçavuş Ateş Acar
|Aytaç Şaşmaz
|Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak
|Nil Günal
|Güler Korkmaz
|Ece Okay
|Funda Kutlu
|Melissa Yıldırımer
|Fatma Bozdağ
|İlayda Ildır
|Nazlı Korkmaz