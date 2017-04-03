Kemal'in tacizinin ardından 16 yaşında yetimhanede büyümek zorunda kalan Eylül'ün hikayesini konu alan Kırgın Çiçekler 78. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal geri dönüyor! İşte Kırgın Çiçekler 78. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Eylül kardeşleriyle beraber eve yerleşir. Kızlar Kemal'in Eylül'ü yalnız yakalayıp zarar vermesinden korkmaktadır. Feride ve Toprak, Eylül'ü zor günlerinde yalnız bırakmazlar.

Serkan, Eylül'ün ziyaretine gelerek ona hala âşık olduğunu söyler. Güney, tefeci tarafından köşeye kıstırılır. Songül borçlandıklarını öğrenince en son çare Selin'e gider.

Tefeci Güney ve Songül'ü tehdit eder. Kemal, Nazan'dan parasını geri vermesi karşılığında Metin'i ister...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kemal, Mesude'yi ağır yaralı bırakarak kaçar. Evdeki kavga seslerini duyan komşular polis çağırır. Serkan durumu öğrenerek Eylül'e haber verir. Selin, Güney'in mirastan pay almak için dava açtığını öğrenerek Songül'ü suçlar.

Hiçbir şeyden haber olmaya Songül, Güney'le kavga eder. Zehra bebeği aldırmaya karar verdiğini açıklar. Sadullah, Zehra'ya engel olmak için istediği her şeyi kabul eder.

Mesude ameliyata alınır. Hastanede gergin bekleyiş başlar. Mesude'nin durumu giderek kötüleşirken, Eylül annesini kaybetmenin acısıyla yüzleşir.

76. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kemal'in tehdit telefonundan sonra Eylül korku içinde kalır. Feride kızları korumak için, üniversite sınavından sonra başka bir yurda göndermek ister. Kızlar başka çare kalmadığından kabul ederler.

Eylül, Serkan ve Cemre ile yüzleşir. Serkan, Cemre'den hoşlandığını inkâr etmez. Kızlar Songül'e kına gecesi yapar. Ev aniden taşlanınca herkes panikler.

Kemal, Eylül'e ulaşmak için yeni bir yol bulur. Mesude, Eylül'ü korumak için Kemal'e tuzak kurar. Kemal ve Mesude karşı karşıya gelir..