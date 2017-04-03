Hangimiz Sevmedik 33. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman, Yeliz Kuvancı ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 33. bölümüyle takipçileriyle buluşacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Hangimiz Sevmedik 33. bölüm fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Erşen’in gerçek babası oğlunu bıraktığı için çok pişmandır. Yuvacık sakinleri onun bu yaptığına çok sinirlenmiştir. Erşen’i vermek istemezler. Münir 36 yıl önce onun ağzından Adile’ye yazılan mektubu kimin yazdığını öğrenir.

Adile’ye ondan gizlediği gerçeği anlatır. Öte yandan Şener’e Almanya’dan gelen mektup Ayşen ve Şener’i oldukça telaşlandıracaktır. Tarık , Itır,Emel ve İlyas eğlenceli bir gün geçirmek için buluşurlar. Bu kez farklı mekanlara giderler. Bu durum İlyas’ı biraz zorlayacaktır.

Bebek gidince özlemine dayanamayacağını anlayan İhsan ve Şükriye evlerini satıp Yuvacık’tan gitmeye karar verirler. Mürüvvet de bakkal dükkanını ve evi satıp gitmeyi kararlaştırmıştır.

Ancak Ahmet ve Feridun bu duruma bir anlam veremezler ve gitmek istemezler. Münir 36 yıl önce yarım kalanı tamamlamaya niyetlidir. 36 yıl önceki yüzüklerle Adile’nin karşısına çıkar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kimsesiz bebeğin yeni ailesi olan Ayşen ve Şener ilk günden fire verir. Bebek sürekli ağlamaktadır. Ayşen ve Şener ne yapacaklarını şaşırır. Münir Adile’nin diline düşmemek için onlara yardımcı olur. Ancak bir şekilde Adile’den yardım istemek zorunda kalacaktır.

Tarık ve Itır cephesinde de konu bebektir. Adile bebek sahibi olmaları konusunda ikiliye üstü kapalı baskı yapmaya başlamış, Sevda da yeğen sahibi olma arzusuyla ona destek vermiştir. Bu durum Tarık ve Itır’ın aralarının açılmasına sebep olur. Tarık bebek sahibi olmak konusunda çok istekli Itır ise henüz hazır değildir.

Emele ve İlyas artık sevgilidir. Bu konuda acemi olan ikili herkese akıl danışır. Adile ve Münir’in tavsiyeleri evlere şenliktir. Bebeği evlat edinmek isteyen Şevket, Perran, Hulusi ve Şükriye, Ayşen ve Şener’in bebeğe iyi bakamayacağını düşünürler ve her fırsatta Münir’in evine baskın yaparlar.

Mahallede dolanan yabancı biri gençlerin dikkatini çekmiştir. Yadigar hırsız olduğunu düşündüğü için Süleyman’a haber verir. Ancak bu kişi herkesi çok şaşırtacaktır.

HANGİMİZ SEVMEDİK 31. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Tüm mahalleli Şevval’in babasının adamları tarafından fena hırpalanan İlyas’ın intikamını almaya niyetlidir. Ancak Hulusi ve Münir engeline takılırlar. Düğünün ardından Itır ile Tarık Adile’yle Şener ve Ayşen de Münir ile yaşamaya başlarlar. Bu yeni düzene alışmaları biraz zaman alacaktır.

Diğer yandan İhsan , Şükriye, Perran, Şevket, Ayşen ve Şener kimsesiz bebeği evlat edinmek için başvuru yapmıştır. Bir müfettiş gelip bebeğin hangi aile ile yaşayabileceğini teftiş edecektir. Şener ve Ayşen down sendromlu Yiğit’in doğum gününe öncelik tanıdıkları için bu teftişi kaçırma riski vardır.

O gün 21 Mart Down Sendromu farkındalık günüdür. Yiğit aslında doğum günüm diyerek bu güne dikkat çekmek ister. Münir mahalleliyi engellese de kendisi İlyas’ın hesabını sormaya Şevval’in babasına gider. Münir ne kadar istemese de Tarık onu yalnız bırakmayacaktır.