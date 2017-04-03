Kırlangıç Fırtınası 5. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Fikret Kuşkan, Emel Çölgeçen, Ebru Aykaç ve Ekin Mert Daymaz gibi isimlerin yer aldığı Kırlangıç Fırtınası, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kırlangıç Fırtınası yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KIRLANGIÇ FIRTINASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ülfet’in Kudret’i ihbar etmesi ve suçüstü yakalatması Kudret için büyük bir darbe olur. Ülfet’in artık asla geri adım atmayacağını anlayan Kudret, Ülfet’i hafife almaması gerektiğini iyiden iyiye anlar.

Ülfet artık Kudret için en büyük tehlike haline gelir. Abi kardeş düellosu tüm şiddetiyle devam etmektedir. Maral ve Yusuf arasındaki yakınlık Şahin’i rahatsız etmeye başlar. Adını koyamadığı aşkı, kardeşi ve sevdiği arasına sıkışan Şahin geri dönülmez bir yola girmek üzeredir.

Fikret ve Zehra arasındaki gerilim gitgide yükselirken Fikret’in yaptıklarına dayanamayan Zehra için artık konak yaşanmaz hale gelir. Çıkış yolu arayan Zehra çareyi nerede bulacak? Hikmet ve konaktakiler Zehra’nın vereceği karardan nasıl etkilenecekler?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyit ve ailesi İstanbul yolunda Zekkar’ın tuzağına düşerler. Silahlar çekilir. Zekkar, Seyit ve ailesine büyük acılar yaşatır.

Zekkar’dan sonra Fikret de İstanbul’a gelir. Seyit ve ailesini İstanbul’da zor bir hayat beklemektedir. Karakaya’larla aynı şehirde yaşamak Seyit ve ailesi için bir kabusa dönüşür.

Sırma ise Fikret Karakaya’nın nikahlı karısı Zühre’nin kaçmasına yardım etmenin cezasını kötü bir şekilde çekecektir. Ali, annesinin başına gelenleri öğrenmek için çok uğraşır ve dedesinin bu işte parmağı olduğunu düşünür.

3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Zühre alevlerin arasından Seyit’in sayesinde kurtulur. Seyit ve ailesi ellerindeki her şeyi kaybetmiş, üstelik Karakaya’ları da düşman edinmişlerdir. Kaçıp saklanmaktan başka çareleri yoktur. Zühre olanlardan kendini sorumlu tutar. Seyit’e ve ailesine daha fazla zarar gelmesin diye onlardan kaçar.

Ancak Seyit, Zühre’yi de alıp uzaklara gitmek niyetindedir. Karakaya’lardan kaçmak kolay olmayacaktır. Önüne gelen her şeyi yok eden Zekkar’ın öfkesi yine çıkar yollarına ve bu sefer daha büyük bir yıkım getirir.