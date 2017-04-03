Yayınlandığı günden beri reytingeri alt üst eden Show TV'nin fenomen dizisi "İçerde", aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle daha karşımızda olacak. İçerde'nin bu haftaki bölümünde Mustafa ölecek mi? İşte İçerde 28. bölüm fragmanı ve özeti...

İÇERDE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiğinden haberi yoktur. Diğer tarafta Celal, Mustafa’nın öldüğünü düşünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarını göndermiştir.

Füsun tehlikeden habersizdir. Sarp durumu son anda öğrenip engel olmaya çalışır. Celal çocuklarını kaçıran Kudret’e yaptıklarından dolayı çok öfkelidir. O’nu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazırlar.