Yayınlandığı günden beri reytingeri alt üst eden Show TV'nin fenomen dizisi "İçerde", aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle daha karşımızda olacak. İçerde'nin bu haftaki bölümünde Mustafa ölecek mi? İşte İçerde 28. bölüm fragmanı ve özeti...
İÇERDE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiğinden haberi yoktur. Diğer tarafta Celal, Mustafa’nın öldüğünü düşünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarını göndermiştir.
Füsun tehlikeden habersizdir. Sarp durumu son anda öğrenip engel olmaya çalışır. Celal çocuklarını kaçıran Kudret’e yaptıklarından dolayı çok öfkelidir. O’nu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazırlar.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Yeşim ve Mustafa alışverişteyken Mustafa ortadan kaybolur. Ortalığı ayağa kaldıran Yeşim, Mustafa’nın kaçırıldığını anlar. Durumu hemen Celal’e haber verir. Kaçırma olayı polise intikal ettirilir.
Kısa bir süre sonra Mustafa’yı kaçıranın Kudret olduğu ortaya çıkar. Mustafa’nın kaçırılması büyük planın sadece küçük bir parçasıdır. Üstelik Kudret, Mustafa’ya karşılık para istemiyordur. İstediği çok daha fazlasıdır.
Diğer taraftan Kudret, çocuğunu kurtarmak isteyen Yeşim’e bir tuzak hazırlamıştır. Mustafa’ya karşılık Celal’le karşı karşıya gelmesine sebep olacak bir takas teklif eder. Yeşim bu teklifi kabul etmese de sonunda çaresiz kabul etmek zorunda kalacaktır.
İÇERDE 26. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Kudret, Mert’in Celal için çalıştığını düşünüyordur. Emin olmak zorundadır. Celal ve Mert’e bir oyun hazırlar. Sarp’ı, Celal’in karanlık dünyasından kurtarmak isteyen Füsun artık eli kolu bağlı, olanlara seyirci olmak istemiyordur.
Celal’in adamlarıyla mahalleye geldiği gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karşılaşırlar ve birbirlerine gözdağı verirler.
Aralarındaki gerilim mahalledeki insanları tedirgin eder. Celal, Kudret’e karşı büyük bir hamle hazırlığı içindedir...