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03 NİSAN 2017
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"Bir Deli Sevda"nın yeni tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği, başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra Zafer Algöz ve Erkan Can'ın da yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi "Bir Deli Sevda"nın yeni tanıtımı yayınlandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:48:09 Güncelleme: 16:51:44

"Bir Deli Sevda"nın çarşamba günü ekrana gelecek ilk bölümünde; İstanbul’un fakir mahallelerinden biri olan Tellikavak’ta annesiyle birlikte yaşayan Bahar yirmili yaşlarının başında genç ve güzel bir kızdır. Fakat yaşıtlarının aksine omuzlarında çok fazla yük vardır. Astım hastası olan annesini bodrum katındaki güneş almayan evlerinden çıkarmak istemekte ancak bir türlü iş bulamamaktadır. Deliler gibi iş arayan Bahar tüm kapılar yüzüne kapanınca son çare olarak hırsızlığa başvurur. Bunun için ise  çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Kemal’den yardım ister. Bahar’a yıllardır aşık olan ancak söyleyemeyen Kemal ise gözünü kırpmadan Bahar için tehlikeye atılır. İkili hırsızlık yapmaya çalışırken başarısız olurlar ancak Bahar’ın dedesi yerine koyduğu Hulusi ne yaptıklarını öğrenir ve bunun üzerine kalp krizi geçirir. Bahar’ın hayatı Hulusi’nin yirmi senedir görmediği oğlu Cengiz’in hastaneye gelmesiyle kökünden değişecektir.

İddialı kadrosu ile dikkat çeken "Bir Deli Sevda"nın yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlenirken, senaryosunu ise Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk kaleme alıyor.

"Bir Deli Sevda" Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.




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