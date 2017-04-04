Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir beğeni alan "İçerde", 28. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı? Peki İçerde 29. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İçerde'nin yeni bölümünden detaylar...

İÇERDE 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi İçerde 29. bölümüyle 10 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimize eklenecektir. İşte İçerde 29. bölümünden ilk sahne;

CELAL'İN AĞIR YARALI OLDUĞUNU ÖĞRENEN COŞKUN ORTAYA ÇIKIYOR!

Celal ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Haberlerde Celal'in yaralı olduğunu öğrenen Coşkun, yeni planlar içerisine giriyor.

"HER ŞEYİ ANLATMAYA GELDİM YUSUF MÜDÜR..."

"İçerde", sürprizlerle dolu sürükleyici bir bölümle daha karşımızdaydı. İçerde'nin 28. bölümünde; Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiğinden haberi yoktur. Diğer tarafta Celal, Mustafa’nın öldüğünü düşünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarını göndermiştir. Füsun tehlikeden habersizdir.

Sarp durumu son anda öğrenip engel olmaya çalışır. Celal çocuklarını kaçıran Kudret’e yaptıklarından dolayı çok öfkelidir. Onu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazırlar.

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DİĞER BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

İçerde'nin 27. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Yeşim ve Mustafa alışverişteyken Mustafa ortadan kaybolur. Ortalığı ayağa kaldıran Yeşim, Mustafa’nın kaçırıldığını anlar. Durumu hemen Celal’e haber verir. Kaçırma olayı polise intikal ettirilir. Kısa bir süre sonra Mustafa’yı kaçıranın Kudret olduğu ortaya çıkar.

Mustafa’nın kaçırılması büyük planın sadece küçük bir parçasıdır. Üstelik Kudret, Mustafa’ya karşılık para istemiyordur. İstediği çok daha fazlasıdır. Diğer taraftan Kudret, çocuğunu kurtarmak isteyen Yeşim’e bir tuzak hazırlamıştır. Mustafa’ya karşılık Celal’le karşı karşıya gelmesine sebep olacak bir takas teklif eder. Yeşim bu teklifi kabul etmese de sonunda çaresiz kabul etmek zorunda kalacaktır.

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YUSUF MÜDÜR'DEN FÜSUN'A İTİRAF

İçerde'nin 26. bölümünde Kudret, Mert’in Celal için çalıştığını düşünüyordur. Emin olmak zorundadır. Celal ve Mert’e bir oyun hazırlar. Sarp’ı, Celal’in karanlık dünyasından kurtarmak isteyen Füsun artık eli kolu bağlı, olanlara seyirci olmak istemiyordur. Celal’in adamlarıyla mahalleye geldiği gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karşılaşırlar ve birbirlerine gözdağı verirler. Aralarındaki gerilim mahalledeki insanları tedirgin eder. Celal, Kudret’e karşı büyük bir hamle hazırlığı içindedir.

Yusuf Müdür, vicdan azabına artık dayanamayarak Sarp'ın annesi Füsun ile konuşmaya karar veriyor. Füsun'un yanına giden Yusuf Müdür, Sarp'ın aslında gerçek bir polis olduğunu ve Celal'in yanında sadece gizli bir operasyon yapmak için bulunduğunu itiraf ediyor.

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SARP VE CELAL HAPSE GİRMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR

Pazartesi akşamları milyonları SHOW TV ekranında buluşturan “İçerde”, sürprizlerle örülü bir 25. bölümle karşımızdaydı. Dizinin bu haftaki bölümünde Celal ve Sarp tutuklanıyor!

Sarp ve Celal’in oyunu Kudret’in beklenmedik hareketiyle gerçek olmuştur. Tahsin gerçekten ölmüştür. Kudret’in elindeki video kaydı polisin eline geçtiği an Sarp ve Celal hapse girmekten kurtulamayacaklardır.

Mert hastaneye Şevko’nun ifadesini almaya gider ve ondan aldığı bilgiyle Tahsin’i öldüren tetikçilerin peşine düşer. Kudret eskiden kalan bir hesabı kapatmaya gelmiştir. Celal’le mezarlıkta buluşurlar.

Geçmişteki ortak acıları onları aynı mezarın başına getirmiştir. İçlerinden biri ölmeden bu düşmanlık bitmeyecektir...

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