‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleriyle televizyonun unutulmazları arasında yer alan ikili, yine bir arada...

Akşam'da yer alan habere göre, dizinin ikinci versiyonu 2013-2014 yılları arasında ekrana gelmiş ancak eskisi gibi televizyonda etki yaratmamıştı. O gün bugündür hiçbir yapımda yer almayan Altuğ ile Karadağlı, bu kez sadece Meltem ve Haluk karakterlerinden oluşacak bir sit-com da oynayacak. ‘1 Kadın & 1 Erkek’ adlı sit-com dizisinde olduğu gibi sadece iki karakterle ekranlarda boy gösterecek.

Yine sit-com

Diziyi ‘Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı Birol Güven yapacak. Adı, tarihi ve yayımlanacağı kanal için hazırlık aşamasında olan dizinin detayları ağustos ayında belli olacak. Dizi yeni sezonda eylül ayında ekrana gelecek.