Handan, Kudret’in gözleri önünde öldü!

Ekranların fenomen dizisi ‘İçerde’nin dün akşam ekranlara gelen bölümün final sahnesinde Kudret, hayatının en büyük darbelerinden birini aldı. Celal, oğlu Mustafa ve Melek’i kaçıran, Mustafa’nın hayatına karşılık da kendisinin polise teslim olmasını isteyen Kudret’e, Davut’la birlikte büyük bir tuzak kurdu.

Davut, Handan’ın sağ kolu Fulya’yı kullanarak Kudret’in arabasına bomba yerleştirtti. Bombanın, Handan arabanın içindeyken patlaması, Kudret’i gözyaşlarına boğdu. “Kızım” dediği Handan’ı gözleri önünde kaybeden Kudret’in, Celal’den nasıl intikam alacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Bölümde oğlu Mustafa’yı kurtarmak için Yusuf Müdür’ün karşısına geçen Celal de, omuz omuza veren Sarp ve Mert’in, Mustafa’yı kurtarmasıyla beklenen itirafı yapmaktan kurtuldu.

ANNE-OĞLUN DUYGU DOLU ANLARI!

Annesi Füsun’un, kendisiyle ilgili tüm gerçekleri bildiğini öğrenen Sarp ile annesinin duygu yüklü yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Annesinden tüm gerçekleri saklayarak hayatının en büyük sınavlarından birini veren Sarp ile annesinin gözyaşları içinde birbirlerine sarıldıkları an ekran başındakileri de gözyaşlarına boğdu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi "İçerde"nin dün akşam ekrana gelen bölümü AB’de 11,10 izlenme oranı (rating), 23,69 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10,57 izlenme oranı (rating), 22,18 izlenme payı (share), Total’de ise 8,51 izlenme oranı (rating), 18,67 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. İçerde, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde #filminsonu etiketi ile 26.025 tweet atıldı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat, Dünyada ise 4 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

YENİ BÖLÜMDE CELAL’İN HAYATI TEHLİKEDE!

Yeni bölümden ekrana gelen sahnede ameliyatta olan Celal’in hayatının tehlikede olması akıllarda büyük bir soru işareti yaratırken, Coşkun’un da geri dönmesi heyecanı doruk noktasına taşıdı.

İçerde'nin merakla beklenen yeni bölümü 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de ekrana gelecek.