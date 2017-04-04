Yapımcılığını Eylem Canpolat ve Sema Ergenekon'un yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Aysun Erdoğan ile Devrim Yıldız Özdemir'in kaleme aldığı "Kara Yazı", 2. yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Peki Kara Yazı oyuncuları kimler? İşte Kara Yazı 2. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...

KARA YAZI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Takipçileriyle 2. randevusuna çıkacak olan Kara Yazı'da olaylar şöyle gelişecek:

Yaren, Mehmet'in sayesinde işe girmiştir; fakat, önce iki haftalık bir eğitim sürecinden geçmek zorundadır. Bu sürenin sonunda başarılı olamazsa işi kaybedecektir. Yaren, iki hafta içinde bir iz, bir ip ucu bulmak zorundadır. İlk iş olarak Mehmet’i yakın takibe alır ve gördükleri Yaren’in asıl suçlunun Mehmet olduğuna kanaat getirmesine neden olur. Bunu ispatlamak için henüz bir kanıtı yoktur.

Cezaevinde aldığı haberle sarsılan Derya, hemen harekete geçmek zorundadır. Ablasından ve babasından sakladığı büyük sır başına bela olmaya devam etmektedir. Derya’nın attığı adım Karahan Ailesi'nin şimşeklerini üzerine çekecektir. Derya, bir çıkış yolu bulabilecek midir?

Erdem’in hazırladığı plan istediği gibi işlememektedir. Düşündüğünden daha büyük boyuta ulaşan olay Erdem’in zor anlar yaşamasına neden olur. Erdem, özenle hazırladığı planını bozan kişiyi bulmak için harekete geçecektir.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Daha küçük bir çocukken kız kardeşlerine annelik yapmaya başlayan, babasına ve üvey annesine kol kanat geren Yaren görev yerini bekleyen bir öğretmen adayıdır. Küçük ve yoksul dünyasında kardeşlerinden başka kimseye yer yoktur. Geçim sıkıntısı ve babasının namus takıntısı arasında sıkışıp kalan Yaren’in hayatı kız kardeşi Derya’nın başına gelen kötü bir olay sonucu alt üst olacaktır.

Mehmet, Karahan Ailesinin tek oğludur. Hayatı boyunca babasından sevgi beklemiş ama hiç görememiştir. Kendi ayakları üzerinde durabilmek için kurduğu kozmetik firmasının başarılı olabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Yardım etmek adına attığı adımın hayatını sonsuza kadar değiştireceğinden habersizdir.

Ödül gecesi yaşananlar hem Mehmet’i, hem de Yaren’i dönülmez bir yola sürükleyecek, Uluçınar ve Karahan ailelerini karşı karşıya getirecektir.

GENEL HİKAYE

Sevgisiz babasının fiziksel şiddetine maruz kalarak büyümüş, tek derdi kendi kozmetik şirketini büyütüp babasının takdirini kazanmak olan Mehmet Karahan ile babasının namus takıntısı yüzünden kadınlığı bastırılmış, iki kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan ve kimya öğretmenliği yapmak tek hayali olan Yaren Uluçınar’ın hikayesidir Kara Yazı.

KARA YAZI OYUNCULARI

Haluk Bilginer (Oğuz Karahan)

Karahan Ailesi’nin reisi olan Oğuz Karahan, tıpkı çocuklarına yaşattığı gibi sevgisiz bir çocukluk yaşar. Sevmek nedir bilmeyen Oğuz, öfkesine hakim olmadığı her an şiddete başvurur. En yakınlarına bile zarar vermekten imtina etmez. Oğuz için önemli olan tek şey itibarıdır. Hayatı boyunca attığı hiç bir adımını beğenmeyen babasıyla hala varoluş savaşı verir. İçten içe hala babasının onunla gurur duyduğunu ifade etmesini bekler. Kibirlidir, kendinden başkasını sevmez. Mehmet ve Elif’in babası, İclal’in eşi, Sarp’ın dedesidir.

Emre Kınay (Halil Uluçınar)

Halil, Rize’li yedi çocuklu bir ailenin en küçük ve tek erkek evladı olarak dünyaya gelir. Çocukluğunda ablası yüzünden büyük bir namus travması yaşayan Halil’in tek önceliği namustur. Hayattaki en büyük korkusu kız evlatlarının olmasıdır; ama, Allah ona üç tane kız çocuk verir. Namusuna gölge düşmesin diye aldığı önlemlere rağmen karısını başka bir adamla basıp katil olan Halil, hapiste kaldığı süre zarfında bile kızlarına katı kurallar koyar. Bir daha benzer bir şekilde sınanmamak için mücadele eden Halil, hapisten çıkınca kızları Yaren, Derya ve Songül’ün başında bir kadın olsun diye Esma ile evlenir. İnşaatlarda duvar ustası olarak çalışan ve kıt kanaat ailesini geçindiren Halil, aslında kızlarını çok sever. Çok istese de sevgisini göstermekte sıkıntılar yaşar. Kader, Halil’i yine namus konusunda sınar.

Zeynep Çamcı (Yaren Uluçınar)

Halil ve Mualla’nın ilk çocuğu olan Yaren, namusun nefes almaktan daha önemli olduğu bir evde büyür. Halil’in baskılarına daha fazla dayanamayan hayat dolu annesi gönlünü başka birine kaptırır. Halil tarafından basılınca da bütün ailenin kaderi değişir. Annesi kaçan, babası hapse düşen Yaren, kardeşleri Derya ve Songül’e bakmak, onların anneleri ve babaları olmak zorunda kalır. Kız kardeşlerini babasının koyduğu kurallar çerçevesinde büyüten Yaren, babasının kızı olmayı seçer. Kaçtığı için annesinden nefret eden, namus yüzünden geçirdiği travmalar içindeki kadını keşfetmesine mani olan Yaren, aşık olmaktan ve kadın gibi görünmekten korkar. Kimya öğretmenliğinden mezun olan ve atama bekleyen Yaren, ailesine -özellikle kız kardeşlerine- çok bağlıdır. Derya’nın başına gelen olaylar sonrasında babasına rağmen bir başına mücadele eden Yaren, Derya’yı kurtarmak için savaşırken Mehmet’le tanışır, onunla yaşadığı serüven sonrasında aşık olmanın, kadın olmanın kötü bir şey olmadığını öğrenir.

Ushan Çakır (Mehmet Karahan)

Mehmet Karahan, çok zengin olan Karahan Ailesi’nin tek oğludur. Çocukluğu boyunca babasından sevgi yerine şiddet gören Mehmet, babası Oğuz Karahan tarafından sevilmediğini düşünür. İşte Mehmet’in en büyük acısı da budur. Ömrü boyunca babasıyla çatışmış hep kazanan babası olmuştur... İçinde babasına karşı büyük bir öfke besleyen Mehmet’in masum insanlara, özellikle kadınlara karşı uygulanan şiddete tahammülü yoktur. Aphra Kozmetik’i kuran Mehmet, şirketini büyütüp kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele eder. Çapkın olan, ama, hiç aşkı tatmayan Mehmet, geçici ilişkiler kurar. En yakın arkadaşı Erdem dışında güvendiği kimse yoktur. Adaletlidir, çalışanları onu çok sever ve sayar. Yaren’le birlikte yaşayacağı serüven sonrası birey olmayı, kendi kararlarını vermeyi ve aşık olmayı öğrenir.

Burak Çelik (Erdem Demir)

Küçük yaşta annesini kaybettikten sonra bir başına hayat mücadelesi veren Erdem, burslu okuduğu yıllarda Mehmet’le tanışır ve onunla yakın arkadaş olur. Mehmet ise, Erdem’i kardeşi gibi sever. Karahan Ailesi’nin de içlerine almayı kabul ettikleri Erdem, Mehmet ile Aphra Kozmetik’te birlikte çalışmaya başlar. Çok zor geçen çocukluğu, annesiz ve babasız büyümenin verdiği acı ile Erdem özünde çok mutsuzdur; çünkü, aile sevgisine açtır.

Gülper Özdemir (Derya Uluçınar)

Uluçınar Ailesi’nin ortanca kızı olan Derya, ablası Yaren ile birlikte aynı travmaları yaşar; ama, ondan farklı olmayı başarır. Yaren ne kadar babasına benzerse, Derya da o kadar annesine benzer. Hayat dolu olan Derya, babasının kurallarını çiğnemek için korkusuzca yalanlar söyler. İstediklerini bir şekilde gerçekleştirmeyi başaran Derya, hemşirelik okur, ilk aşkını da bu sırada bulur. Evlilik planları yaptığı sevgilisi aniden ölünce hayatı alt üst olan Derya’nın hataları birbirini kovalar ve onun kader kurbanı olmasına neden olur.

Nilgün Türksever (İclal Karahan)

Kimsesizler yurdunda büyüyüp hemşire olan İclal, Oğuz Karahan’la evlendikten sonra işinden ayrılır. Artık varlıklı bir aileye gelin gelir. Önce geleneklerini ve ailenin kurallarını öğrenen İclal, daima Oğuz’un çizdiği sınırlar içinde yaşamaya çalışır. Bir tek çocukları söz konusu olduğunda gözü kararan İclal, gerekirse kocasının arkasından iş çevirerek onları babalarının hışmından kurtarmaya çalışır. Çocuklarına son derece bağlı ve çok seven İclal, sevgisini de göstermekten imtina etmez. En büyük sorunu korumacı kişili olan İclal’in, çocuklarına iyilik ettiğini düşünürken onlara tahmin edemeyeceği zararlar verir.

Aslı Orcan (Elif Karahan Soydaş)

Oğuz ve İclal’in ilk çocuğu, Mehmet’in ablası olan Elif, babasının sevgisinden yoksun büyümüş şiddetinden nasibini alır. Yaşamı boyunca kendisi için önemli olan bütün kararları babası Oğuz Karahan tarafından alınan Elif, isyan etmeye çalışsa da sonunda bu kararlara uymak zorunda kalır. Bir kez aşık olan ve onu da ailesi yüzünden kaybeden Elif’in, Ufuk’la evlenmesini babası ister. Babasından nefret eden, annesi ve kardeşi Mehmet’e çok bağlı olan Elif’in mutsuz bir evliliği, Sarp adında da oğlu vardır.

Leyla Kader İlhan (Esma Uluçınar)

Kalabalık bir roman ailesinde dünyaya gelen Esma’nın yokluk içinde bir hayatı olur. Çok güzel sese sahip. Tek hayali büyük bir ses sanatçısı olmak; ama, bunu başaramaz. Bir kez aşık olan ve yarı yolda bırakılan Esma, yokluktan ve hayat mücadelesinden bıktığı için karşısına çıkan Halil’e evlenir. Böylece başını sokacak bir evi, sırtını yaslayacak bir eri olur. Yaren, Derya ve Songül’den çok hazzetmez, evlenip yuvadan uçacakları günü iple çeker. Bütün gün gezip ev işlerini kızlara yaptırır, bunu da Halil’e belli etmez. Halil’in yanında kızlara çok iyi davranır.

Su Burcu Yazgı Coşkun (Songül Uluçınar)

Evin en küçüğü olan Songül’ün annesi, daha bir yaşına basmadan evden kaçar. Babası da hapse düşer... Ablası Yaren’i annesi-babası gibi bilen Songül, babasından korkar. Koyduğu kurallara anlam veremez ama isyan da etmez. Halil ona bir şey söylemesin diye görünmez olmaya çalışan Songül, kendi halinde sessiz bir kız çocuğudur.