Erkan Kolçak Köstendil zengin oldu

Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ‘‘İlk defa zengin bir işadamını oynuyorum benim için farklı bir rol... Dik durmam gerekiyor ’’ dedi.



Yapımcılığını Pastel Film Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği ‘‘Bir Deli Sevda’’nın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Senaryosunu Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk'ün yazdığı ‘‘Bir Deli Sevda’’ dev kadrosuyla 2017’nin iddialı projelerinden olmaya aday... Seyircisiyle buluşma heyecanı yaşayan, ‘‘Bir Deli Sevda’’ dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.



‘‘Bir Deli Sevda’’nın başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı dizide usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can’da yer alıyor.



Hikaye; Bahar (Cansu Tosun), İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak'ta annesi Nermin'le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşamaktadır. Babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar'ın tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal'in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet'e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet'in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar'ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

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