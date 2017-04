Kara Sevda 63. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Burak Özçivit, Neslihan Atagül, Kaan Urgancıoğlu ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Kara Sevda 63. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kara Sevda 63. bölüm fragmanı ve özeti...

KARA SEVDA 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kemal’in Asu’yla ilgili soruşturmanın baş şüphelisi olması, Emir’in eline Kemal’le olan savaşını bitirmesi için büyük bir fırsat sunar. Ama önce Kemal’den Asu’yu öldürdüğüne dair bir itiraf almalıdır.



Kemal’in kaçırıldığını fark eden Mercan, Nihan’a bu durumu haber verir. Nihan sevdiği adamı yok etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacak olan Emir’in bu işin ardında olduğundan emindir. Nihan, Kemal’i bulup kurtarabilmek için Emir’e boyun eğmeyeceği riskli bir yol haritası çıkarır.

Ozan cinayetinin son delilini ortadan kaldırmayı başaran Zeynep ve Tarık için bu hikaye unutulmayacak bir sona doğru adım adım yol almaktadır.



Kemal kurtuluşu için bütün kapıları zorlarken, Nihan bu kusursuzmuş gibi görünen kumpasın en somut açığını fark eder. Kemal ile Nihan’ın birlikte attığı her adım Kemal’in kurtuluş umudunu hiç olmadığı kadar güçlendirir. Öte yandan Nihan bütün imkansızlıkların içinde Kemal’in doğum gününü kendine has bir yöntemle kutlayacaktır. İki kara sevdalı, zifiri karanlığın içinde yıldız gibi parlamaya devam edecektir.

Kemal ile Emir, iki ayrı kanattan Asu’yla ilgili gerçeklere doğru ilerlerken bu yarışın en zayıf halkası Tufan olacaktır. Bir yanda Kemal’in, diğer yanda polislerin kuşatması yaklaştıkça, Asu kurduğu oyunun altında kalır. Asu’yu yıkıntıların arasından sağ salim kurtarabilecek tek çıkış bileti kanla kaplı olacaktır...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Asu’nun odasında bulunan korkunç izler ve deliller Asu’nun öldürüldüğünü gösterirken, polisler cesedini bulmak için harekete geçer. Kemal ve Nihan, bu cinayet soruşturmasını incelemek için görevlendirilen Komiser Mercan’la bu sırada tanışır. Mercan, bu tanışıklığın Kemal ve Nihan’la daha uzun karşılaşmalar içereceğini ima ederken, Nihan, Mercan’ın Kemal’e tavırlarından ilk andan rahatsız olur. Kemal’in ise huzursuz olduğu kimsenin bilmediği başka bir gerçek vardır: Asu’yu son gören kendisidir.



Asu’nun ölümünde baş düşmanının parmağı olduğunu düşünen Emir, hem kendisini annesinin gözünde aklamak, hem de Kemal’den sonsuza kadar kurtulmak için gerçeğin peşine düşer. Kemal ise üstündeki şüphelerin izinden giderek olayı çözmeye çalışırken, Mercan’ın yakın markajından kurtulamaz. Tabii ki Mercan da Nihan’ın yakın markajından kurtulamayacaktır.

Öte yandan Asu’nun Ozan cinayetindeki rolüyle ilgili gerçekleri bilen tek insan olan Gürcan’dan kötü haber gelir. Umutların tükendiği anda, Ozan’a yapılacak otopsiyle ilgili gerekli izin çıkar.Zeynep ve Hakan nikah tarihi alır. Zeynep, bu kararını son kez Emir’e bildirmek için karşısına çıktığında Emir’den beklemediği bir restle karşılaşır.Kemal’in etrafı Asu’nun cinayetiyle sarıldığında kurtuluşu için tek bir yol vardır. O yolun önündeki en büyük engel ise Emir Kozcuoğlu’dur.

61. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Nihan ile Kemal’in gerçeklerle arasında duran kapı, Tarık’ın bıçak sırtında ilerleyen kaderi için son şanstır. Ancak Kemal’in de pes etmeye niyeti yoktur. Gerçekler en saf haliyle ortaya çıkana kadar Ozan’ın katiline giden yolu sonuna kadar sabırla izleyecektir.



Nihan’ın yaptığı kazaya dair izlerin Asu’ya kadar uzanması Emir’le Asu’yu karşı karşıya getirir. İki kardeş arasında oynanan pokerde Emir’in eli çok güçlüdür.



Hem Nihan’ın kazası, hem de Ozan’ın ölümüyle ilgili Gürcan’ın kilit rolü, ezeli düşman Kemal ile Emir arasındaki bayrak yarışını ateşler. Gürcan’ın kaçışıysa Asu’nun aleyhinedir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Kemal Gürcan’a ulaşabilmek için Asu ile baş başa kalacağı bir plan yapar. Bu planı an be an takip eden Nihan için dakikalar saat gibi geçecektir. Ancak Nihan da bu planın altında kalmaz; Kemal’e kendi cevabını hazırlar.Asu, Tufan’la birlikte Emir’in tuzağına düştüğünde artık kurtulmak için bir mucizeye ihtiyacı vardır. Asu’nun beklediği mucize Nihan’ı az kalsın ölümüne sebep olabilecek trafik kazasıyla ilgili gerçeklere yaklaştırır.Kemal, Gürkan’a yaklaştıkça Ozan’ın ölümüyle ilgili gerçeklere açılan kapıyı kapatmak Emir’e düşer. Ancak gerçeğe giden yolun önünü tıkamaya yetmeyecektir.Asu için tüm kapılar kapanıp, oyunlar bitmek üzeredir. Hikayenin sonunda ya ölüm, ya hapis vardır.