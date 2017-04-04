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No: 309
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No: 309 42. son bölüm fragmanı ve özeti

No: 309, 42. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Onur, Lale'nin gönlünü alabilecek mi? İşte No: 309 yeni bölüm fragmanı ve özeti...

04 Nisan 2017 Salı, 20:49:05 Güncelleme: 20:50:59

Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı No: 309, 42. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Onur, Lale'nin gönlünü alabilecek mi? İşte No: 309 yeni bölüm fragmanı ve özeti...

NO: 309 42. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Onur Lale’nin gönlünü almak için her yolu denemeye devam eder. Ama bu sefer işi hiç de kolay değildir. Lale’nin isteksiz tavırları sonunda Onur’u pes etme noktasına getirir.

Bunu duyan Filiz hemen olaya el koyar ve bir plan yapar. Planına aile fertlerini de katmayı ihmal etmez. Filiz amacına ulaşacak mıdır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Pelinsu’nun hazırladığı videoda, Onur’un kendisiyle miras için evlendiğini öğrenen Lale, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Onur’un açıklamalarını bile dinlemek istemeyen Lale, Emir’i alıp annesinin evine geri döner...

Betül ve Erol ilk defa amaçlarına ulaşmışlardır. Bu durumdan dolayı İsmet te Onur’a çok sinirlenir ve Onur’un şirketteki yetkilerini kısıtlar. Ne şirket ne para Onur’un umurunda değildir, tek isteği Lale’yi eve geri döndürmektir.

Peki Onur bu isteğine ulaşabilecek midir?

40. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Betül’ün planı gene ters teper. Lale, İstanbul’da bir okula atanır, sonunda hayallerine kavuşmuştur. Ailede bu olay büyük bir mutlulukla karşılanırken, herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kurtuluş ve Samet Songül’e dükkan konusunda yardım etmeye çalışırlarken, başlarını belaya sokarlar. Tüm aile onları kurtarmak için seferber olur.

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