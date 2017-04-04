Diriliş Ertuğrul 83. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 83. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 83. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ertuğrul, Çavdar obası alplarından Yağız’ı kullanarak Vasilius’u büyük bir tuzağa çekmiş, askerlerini öldürerek, Teo’yu esir almıştır. Vasilius Ural’ın da kışkırtmasıyla Helena’yı denemiş ve ona bir sır vermiştir. Vasilius sırrının Helena tarafından Ertuğrul’lara iletildiğini düşünerek öfkeye kapılmış ve Helena’yı zindana atmıştır.

Fakat Ertuğrul, Yağız alpın cesedini bir notla gönderince bütün düğümler çözülmüş, her şeyin Ertuğrul’un bir oyunu olduğu anlaşılmıştır. Böylece Ural’a güvendiği için askerleri ölen ve neredeyse sevdiği kadını öldürecek olan Vasilius büyük bir öfkeyle Ural’a saldırmıştır.

Peki Ural Vasilius’un öfkeli ellerinden kurtulabilecek midir? Diğer yandan Dündar Günyeli arasındaki ilişki gün geçtikçe ilerlemektedir. Dündar Günyeli’ye samimi duygularla yaklaşıyor olsa da Günyeli babasının tavsiyesiyle kaleyi içerden fethetmeye çalışmaktadır.

Hayme bu meseleye olumlu yaklaşsa da Dündar’ın gidişatında ve Günyeli’nin tavırlarında olumsuzluk sezen Halime temkinli davranmaktadır. Peki Dündar’ın Günyeli’ye olan zaafı nelere mal olacaktır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti.

Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştür. Artık Vasilius’u kontrol etmek çok zor olacaktır. Peki Vasilius’un eylemi ne olacaktır? Ertuğrul Vasilius’a karşı nasıl bir karşı hamlede bulunacaktır?

Turgut, Kutluca ve Samsa’nın kaleden kurtulmasından ve mühimmat bilgisinin Ertuğrul’a ulaştırılmasından sonra Vasilius, en yakınlarındakinden şüphelenmeye başlayacaktır. Bu şüphesinin ardından gidecek ve suçluları bulmaya çalışacaktır. Bunun için zekice bir plan yapacak olan Vasilius, acaba istediği neticeye ulaşabilecek midir?

Diğer yandan Dündar gittikçe Günyeli’ye bağlanmakta, Günyeli ise gün geçtikçe Hayme Ana’ya kendini sevdirmektedir. Halime bu durumdan ziyadesiyle rahatsız olmaktadır. Ertuğrul Dündar’ı Günyeli meselesinden uyarmıştır. Peki Dündar, abisinin uyarılarını dikkate alacak mıdır?