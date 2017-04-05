Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra usta oyuncular Zafer Algöz ve Erkan Can'ın da yer aldığı dizinin konusu: Bahar (Cansu Tosun), İstanbul'un kenar mahallerinden biri olan Telli Kavak'ta annesi Nermin'le (Esra Kızıldoğan) birlikte yaşamaktadır. Babası Cengiz’i (Erdinç Gülener) öldü bilen Bahar'ın tek amacı hasta annesine daha iyi bir yaşam sunmaktır. Mahalleden arkadaşı Kemal'in (Cankat Aydos) kendisine olan aşkını görmezden gelen Bahar, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan Mehmet'e (Erkan Kolçak Köstendil) aşık olur. Mehmet'in hayatına girişiyle kendini bir deli sevdanın içinde bulan Bahar'ın hayatı öğrendiği sırlarla alt üst olacaktır.

Bu akşam izleyicileriyle buluşacak olan "Bir Deli Sevda"nın yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlenirken, senaryosunu ise Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkantürk kaleme alıyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Dizinin tanıtımının yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede ne çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter'da #birdelisevda hashtag'i TrendTopic'de zirvede yer aldı.

İşte "Bir Deli Sevda"nın tanıtımları!