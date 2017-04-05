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Vatanım Sensin
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Vatanım Sensin 22. bölüm fragmanı ve özeti

Vatanım Sensin, 22. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Vatanım Sensin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Vatanım Sensin 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

05 Nisan 2017 Çarşamba, 22:46:35 Güncelleme: 22:48:14

İzmir'in düşman işgali dönemini konu edinen Vatanım Sensin, 22. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Vatanım Sensin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Vatanım Sensin 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

VATANIM SENSİN 22. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Cevdet, Eşref Paşa’nın vasiyetinin akıbetini çözmeye çalışır. Vasiyetin aslını bilen, Paşa’nın sağ kolu Yavuz, Cevdet’le görüşmek ister. Öte yandan Cevdet’in asıl yüzünü öğrenen Tevfik, bu defa eline geçen kozu akıllıca değerlendirecektir. Sivas Kongresi kararları şehirde yankılanırken İngiliz casus Charles, yeni planlar yapar.

Azize’nin ise, Cevdet’in onu öpüp pusulaya dair sorular sormasından sonra aklı karışır. Hilal, Leon’a karşı hislerini bastırmaya çalışırken Yıldız, Kumandan Vasili’nin sürpriz bir açıklama yapacağı resepsiyona hazırlanır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Eşref Paşa’nın ölümünün ardından Kuvva’nın başına kimin geçeceği hayati önem arz eder. Cevdet, Paşa’nın vasiyetini açıklayan pusulanın kime emanet edildiğini bir an evvel öğrenmek zorundadır. Zira deşifre olması tüm ailenin katledilmesi demektir.

Vasili, Kuvva’nın cesaretini hepten kırmak adına, Cevdet’e Eşref’in cenazesini şehirde gezdirmesini emreder. Tevfik’in boynuna tasmasını geçiren Charles ise, Paşa’nın suikastinden de korkunç alçaklıklar peşindedir.

Cevdet’in Azize’nin gebeliğini öğrenmesi, an meselesidir. Leon yazdığı mektubu asıl sahibine; Hilal’e verir. Hilal’e göre ise, Yıldız’dan çok daha büyük bir engel vardır bu aşkın önünde...

20. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Bir taraftan İngiliz casus Charles’ın entrikalarıyla başa çıkmak zorunda olan Cevdet, diğer taraftan da Teğmen Leon’u vuran Hilal ve Ali Kemal’i kurtarmak zorundadır.

Müzayedeye gönderdiği bombayla hayatta olduğunu ve mücadeleye devam edeceğini ilan eden Eşref Paşa, düşmanla masaya oturur. Cevdet ise Selanik’te olduğu gibi vatanın bir kez daha satılmasını önlemek adına her şeyi yapmaya yazırdır.

Azize’nin hamile olduğunu anlayan Hasibe, Cevdet’in de bunu bilmeye hakkı olduğunu düşünür. Azize’ye gerçeği söylemesi için yalnızca bir günlük mühlet verir.

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