Kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün, Tamer Levent ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı Cesur ve Güzel takipçileriyle 21. bölümde buluşacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Cesur ve Güzel 21. bölüm fragmanı ve özeti...

CESUR VE GÜZEL YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sühan, Cesur’a hamile olduğunu söylemek üzereyken, babası ve Cesur arasındaki savaşın büyüklüğüne bir kez daha şahit olur. Sühan’ın öfkesi, kalbinin sesini bastırır ve Cesur’a gerçekleri söylemekten vazgeçer. Fakat Cesur sevdiği kadının ondan uzaklaşmasına izin vermeyecektir.



Korludağ çiftliğine bırakılan bebek, hiç beklenmeyen olaylara neden olurken, Sühan babasının hiç görmediği bir yüzüyle karşı karşıya gelir. Alemdaroğlu çiftliğinde büyük bir gizem hâkimdir. Köşeye sıkışan Rıza, giderek daha tehlikeli hale gelir.

Cahide, Korludağ’daki eski yerini geri kazanmaya çalışırken büyük bedeller ödemesi gerektiğinin farkındadır. Cesur sayesinde babasından yılların intikamını alan Korhan, ona borcunu bir iyilikle ödemeye karar verir.Cesur kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenmeye kararlıdır. Cesur, amacına bir adım daha yaklaşırken uçurumun kenarında yürüyen Sühan’ı zor bir karar beklemektedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cesur’un onu korumak için bile olsa boşanmayı kabul etmesi, Sühan’ın büyük bir hayal kırıklığına uğramasına yol açar. Ona her şeyin bittiğini söylese de Cesur bu cevabı kabul etmez, önce Tahsin Korludağ’la girdiği savaşı, sonra da aşkını geri kazanmaya kararlıdır.

Cahide’nin sırlarının birer birer ortaya dökülmesi, Korludağ ailesinde büyük bir sarsıntıya neden olur, bu depremden en büyük hasar gören yine Korhan olacaktır. Korhan’ın verdiği zor karar Cesur ve Sühan’ı tekrar bir araya getirir.

Rıza sinsi planlarıyla Cesur’un güvenini kazanmaya devam ederken, boşanma sayesinde Cesur’a karşı galip geldiğini düşünen Tahsin Korludağ zafer sarhoşudur. Fakat bu sefer yaptıklarının bedelini tahmin ettiğinden de ağır ödeyecektir.

Sühan’ın kalbinde yeşeren umut, yeniden baharı getirecek kadar güçlüyken, Cesur’un karşısına çıktığında aldığı haber onu derinden sarsar. Cesur ve Sühan için bir araya gelmek artık eskisinden de daha zor olacaktır.

19. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Aradığı cevaplara çok yaklaşan Cesur’un tehlikeli oyunu, beklenmedik bir kurşunla yarıda kalır. Babasını uçurumun kenarında, ölümle yaşam arasında bulan Sühan, Cesur’un gözlerine bakar ve son sözünü söyler.



Babasının geçmişine ışık tutarak Cesur’a destek olmaya çalışan Sühan’ın başına gelen gizemli olay, birbirlerinden uzak durmaya çalışan Cesur’la, Sühan’ı tekrar bir araya getirir. Cesur aşkından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha kanıtlar.

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Cahide’nin ondan bir şeyler gizlediğini hisseden Hülya’nın aniden ortaya çıkması Cahide’yi öfkelendirir fakat işler ikisinin de beklediği gibi gitmeyecektir. Cahide’nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır.Cesur’un yıllardır beklediği yüzleşme günü geldiğinde bu sefer karar verme sırası Sühan’a geçmiştir. Rıza da hücresinde heyecanla bu anın hayalini kurarken cevaplar hiç beklenmeyen bir yerden gelir.