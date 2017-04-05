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İçerde açık savaş başladı, çok kan dökülecek!

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi "İçerde"nin 29. bölüm tanıtımı yayınlandı.

05 Nisan 2017 Çarşamba, 23:05:07 Güncelleme: 23:52:57

"İçerde" 29. bölüm tanıtımında; Celal'in mahallesinde dolaşırken silahlı saldırının ortasında kaldığı tanıtımda Kudret'in sesinden "açık savaş başladı, çok kan dökülecek." dediğini duyduğumuz anlar merak uyandırdı.

İÇERDE 29. BÖLÜM FRAGMANI

28. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 28. bölümünde; Kudret, hayatının en büyük darbelerinden birini aldı. Celal, oğlu Mustafa ve Melek’i kaçıran, Mustafa’nın hayatına karşılık da kendisinin polise teslim olmasını isteyen Kudret’e, Davut’la birlikte büyük bir tuzak kurdu.

Davut, Handan’ın sağ kolu Fulya’yı kullanarak Kudret’in arabasına bomba yerleştirtti. Bombanın, Handan arabanın içindeyken patlaması, Kudret’i gözyaşlarına boğdu. “Kızım” dediği Handan’ı gözleri önünde kaybeden Kudret’in, Celal’den nasıl intikam alacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de

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YORUMLAR 0
  • Misafir 50 dakika önce
    fazla kastı, uzadı, baydı. tamam ekmek kapınız saygı duyuyorum lakin kabak tadı verdi.
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