Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği, başrollerini Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Cankat Aydos ve Deniz Uğur’un paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosunda Itır Esen, Mehmet Esen, Esra Kızıldoğan, Sermet Yeşil, Hikmet Körmükçü, Deniz Özerman, Zuhal Yalçın, Tolga Evren, Seren Deniz Yalçın’ın yanı sıra Zafer Algöz ve Erkan Can'ın da yer aldığı Show TV'nin ilgi uyandıran dizisi "Bir Deli Sevda"nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

BİR DELİ SEVDA 2. BÖLÜM FRAGMANI

İlk bölümüyle bu akşam ekrana gelen "Bir Deli Sevda"nın yeni bölümü 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV’de

BİR DELİ SEVDA İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İstanbul’un fakir mahallelerinden biri olan Tellikavak’ta annesiyle birlikte yaşayan Bahar yirmili yaşlarının başında genç ve güzel bir kızdır. Fakat yaşıtlarının aksine omuzlarında çok fazla yük vardır. Astım hastası olan annesini bodrum katındaki güneş almayan evlerinden çıkarmak istemekte ancak bir türlü iş bulamamaktadır.

Deliler gibi iş arayan Bahar tüm kapılar yüzüne kapanınca son çare olarak hırsızlığa başvurur. Bunun için ise çocukluğundan beri en yakın arkadaşı olan Kemal’den yardım ister. Bahar’a yıllardır aşık olan ancak söyleyemeyen Kemal ise gözünü kırpmadan Bahar için tehlikeye atılır.

İkili hırsızlık yapmaya çalışırken başarısız olurlar ancak Bahar’ın dedesi yerine koyduğu Hulusi ne yaptıklarını öğrenir ve bunun üzerine kalp krizi geçirir. Bahar’ın hayatı Hulusi’nin yirmi senedir görmediği oğlu Cengiz’in hastaneye gelmesiyle kökünden değişecektir.