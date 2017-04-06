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Ölene Kadar 12. son bölüm fragmanı ve özeti

Ölene Kadar, takipçileriyle 12. bölümde buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Dağhan ölüyor mu? İşte Ölene Kadar 12. bölüm fragmanı ve özeti...

06 Nisan 2017 Perşembe, 00:08:36 Güncelleme: 00:10:05

Başrollerini Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in paylaştığı Ölene Kadar, takipçileriyle 12. bölümde buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Dağhan ölüyor mu? İşte Ölene Kadar 12. bölüm fragmanı ve özeti...

ÖLENE KADAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Dağhan, Tekin'in eline düşer. Selvi onu kurtarmak için harekete geçer. Aşkı için her şeyini feda etmeye hazırdır. 

Öte yandan Dağhan'ın son derece zekice kurgulanmış planı sayesinde işler lehine gelişiyor gibi görünse de Tekin'in son dakika sürprizi herseyi alt üst eder.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Dağhan girdiği yeni yolda kendini ispatlamak ve tehlikeli adamların güvenini kazanmak zorundadır. Ancak bu, hiç de kolay olmayacaktır.

Öte yandan Selvi, Gürcü Zerdan'la tanışmış, adamın kendisine ilgisinden rahatsız olmuştur. Beril'in onları bilerek bir araya getirdiğinden emindir. Bunun için de Beril'in kapısına dayanır, hesap sorar.

10. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Selvi'nin itirafından sonra dünyası başına yıkılan Dağhan, taşları tek tek yerine oturtmaya başlamıştır. Tek bilmediği babasını kimin öldürdüğüdür.

Her ne kadar bu işin de arkasında Ender'in olduğundan emin olsa da gerçeği itiraf ettirip son noktayı koymak niyetindedir. Yılmaz, Fahri ve Ender'i avlayabileceği bir plan yapar. Bu plan hayatında bambaşka bir sayfanın açılmasına neden olur.

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