Çoban Yıldızı 6. bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar gibi isimlerin yer aldığı Çoban Yıldızı 6. yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çoban Yıldızı yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOBAN YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Seyit, Zekkar’ın kurduğu tuzağa doğru sürüklenmektedir. Babasından gizli iş yapan Zekkar, Fikret’e yakalanır. Sırma ve Zekkar arasındaki savaş her geçen gün kötüye gitmektedir. Zekkar, bu savaşın içine Ali’yi de sokacaktır. Seyit ve Zühre başlarındaki tehlikelere inat, birbirlerine destek olmaya devam ederler.

Zühre, Seyit ve ailesini korumak için yeni planlar peşindedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Seyit, tehlikenin yakınında olduğundan habersiz ailesini ve Zühre’yi korumak için elinden geleni yapmaktadır. Ali ise tek başına hareket etmenin bedelini ağır ödeyecektir. Fikret Karakaya’dan habersiz iş yapmanın sonuçlarına katlanmak zorundadır. Sırma’nın ortaya çıkışı konakta dengeleri bir kere daha değiştirecektir.

Babalar ve oğullar arasında tamiri mümkün olmayan yaralar doğurur. Seyit ve ailesi başlarına geleceklerden habersiz, taşındıkları yeni mahallede yeni dostluklar kuracaklardır.

4. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Seyit ve ailesi İstanbul yolunda Zekkar’ın tuzağına düşerler. Silahlar çekilir. Zekkar, Seyit ve ailesine büyük acılar yaşatır.

Zekkar’dan sonra Fikret de İstanbul’a gelir. Seyit ve ailesini İstanbul’da zor bir hayat beklemektedir. Karakaya’larla aynı şehirde yaşamak Seyit ve ailesi için bir kabusa dönüşür.

Sırma ise Fikret Karakaya’nın nikahlı karısı Zühre’nin kaçmasına yardım etmenin cezasını kötü bir şekilde çekecektir. Ali, annesinin başına gelenleri öğrenmek için çok uğraşır ve dedesinin bu işte parmağı olduğunu düşünür.