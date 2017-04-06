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Seksenler dizisinin final tarihi belli oldu

Altı sezondur devam eden 'Seksenler' dizisi final yapacak

06 Nisan 2017 Perşembe, 11:47:33 Güncelleme: 14:15:42

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka ve İlker Ayrık gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı dönem dizisi Seksenler final bölümüyle ekranlara veda edecek. Altı sezon gibi uzun bir süredir devam eden Seksenler 228. bölümüyle final yapacak.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Seksenler final bölümüyle ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Altı sezondur izleyiciyle buluşan dönem dizisi, mayıs ayında son bölümüyle ekranlara veda edecek. Altı sezondur devam eden MinT Yapım imzalı Seksenler, 27 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak 228. bölümü ile ekran macerasını sonlandıracak.

“EN BÜYÜK TEŞEKKÜR SEKSENLER SEYİRCİSİNE”
İzleyiciyi hatıralarıyla gülümsetmeye çalıştık ve onlar da bizi altı sezon boyunca yalnız bırakmadı diyen dizinin yapımcısı Birol Güven, en büyük teşekkürü Seksenler seyircisinin hakkettiğini belirtiyor.
Güven, final ile ilgili olarak “"Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarında olabilirdi. Seksenler TRT’ye çok yakıştı. TRT yönetimine çok teşekkür ederiz"”diyor.

Yönetmenliğini Bora Tekay’ın üstlendiği Seksenler’in kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, İlker Ayrık, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Berat Yenilmez, Suzan Kardeş, Necmi Yapıcı, Hacı Ali Konuk, Aşkın Şenol, Mahir İpek,Hakan Bulut, Haluk Özenç, Özlem Balcı, Tolunay Donat, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Betül Berk, Tahsin Taşkın, Osman Büyükercan, Eray Yasin Işık, Kemal Zeydan, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden ve Kemal Kuruçay yer alıyor.

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