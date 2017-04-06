Rıza Baba ve ekibinin İstanbul sokaklarında her türlü kanunsuzlukla savaşmasını konu edinen Arka Sokaklar, 436. bölümle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Mesut intikam için harekete geçiyor. İşte Arka Sokaklar 436. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

ARKA SOKAKLAR 436. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Gümüş doktor ve hemşireleri gazla bayıltarak Mesut’un ameliyatına sızmıştır. Silahı dayayıp tam öldürecekken ekibimiz, aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girer.

Son anda Mesut’u kurtarırlar ancak Gümüş baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başarır. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alınır. Ameliyat başarılı geçer ve ikisi de gözlerini açar.

Zeliha ve Alphan, ailelerini karşılarına aldıkları için, kalacak yerleri yoktur. İkisi de arkadaşlarının yanında kalır. Alphan’ın tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başlaması üzerine Zeliha ipleri koparır ve boşanmaya karar verir.

Alphan’ı girdiği uyuşturucu komasından Hüsnü kurtarır ama bir daha kızının yanına yaklaşmasına izin vermez. Zeliha ailesiyle arasını düzeltir ve evine geri döner.Mesut’un psikolojisi iyice bozulmuştur. Gümüş bulunmadan da rahat etmeyecektir.



Gümüş’ün yurtdışında yaşayan karısı Andrea da örgütle bağlantılıdır. İstanbul’a, örgüt üzerinden para getirmeye çalışan kadın, Rıza Baba ve ekibi tarafından takip edilir.

Haberi duyan Mesut’ta peşlerine takılır. Mesut bu durumdayken, ekip operasyona katılmasına razı olmaz. Mesut ne yapıp edip Gümüş’ün peşine düşmeye ve intikamını almaya kararlıdır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Mesut ambulansla hastaneye kaldırılır. Oktay, Mesut’un yanındadır. Haberi alan Rıza Baba ve ekibi büyük şok yaşarlar. Selin ve Hüsnü, ilk uçakla Kovandere’ye, Mesut’un yanına gelirler.

Gümüş kaçmıştır ve Mesut’a zarar vermek için her yolu dener. Mesut’un İstanbul’a gelmesi tehlikelidir. Gümüş ise, yapacağı eylem planlaması için İstanbul’a gelir.

Mesut’un karaciğerine saplanan kurşun, vücutta hasar yaratmıştır. Hayatta kalabilmesi için karaciğer nakli gerekmektedir. Uygun dokular aranır ve Tunç’un ki uyumludur. Oğlu tereddüt yaşamadan karaciğerinin bir kısmını vermeye hazırdır ancak oğlunun canına zarar vermek istemediği için kabul etmez.

Değerleri düşen Mesut’un durumu, gitgide kötüleşir. Ekip, Tunç ve doktorun aldığı ortak bir kararla nakil yapılacaktır. Ancak, ameliyat başladığı sırada Gümüş sinsice bir planla hastaneye sızarak silahını Mesut ve Tunç’a doğrultur.

ARKA SOKAKLAR 434. BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, Kovandere’de, gece gündüz oğlunun peşindedir. Ekipçe, Tunç’u bulmak ve teröristleri ele geçirmek için, hummalı bir çalışma yürütürler. Gümüş ve adamları, Tunç’u elleri ve kolları bağlı olarak, oradan oraya sürüklerler.

Mesut oğluna tam yaklaşmıştır ki çocuğu başka yere götürürler. Rıza Baba ve ekibin aklı Mesut ve Tunç’tadır ancak İstanbul’da da yapacakları iş ve yakalayacakları suçlular vardır.

Aslı isimli bir genç kız, çalıştığı büfede eski sevgilisi Haydar tarafından rahatsız edilmektedir. Aynı gün kız evinden kaçırılmıştır ve eve gelen ekip, kurşunun açtığı deliğe rastlar.

Eski sevgili yakalanmıştır; ancak kızın kaçırıldığı saatte her zaman gittiği kahvede olduğu tespit edilmiştir. Aslı’yı kimin kaçırdığını bulmak için ekip her ipucunu değerlendirir.

Mesut ve Oktay çatışmalar esnasında tesadüfen bir tünele ulaşırlar. İkisi de tünelin onları nereye götüreceklerini düşünmeden takip ederler. Uykusuz geçen onca günün sonunda Tunç’a kavuşmak ümidiyle yola devam ederler. Tünel sonunda Mesut oğluna kavuşur ancak buradaki dava bitmez...

Gümüş’ü saklandığı delikten çıkarmadan, bölgedeki çatışma bitmeden Mesut İstanbul’a gitmemeye kararlıdır. Mesut ve Oktay tip değiştirerek Gümüş ile bir araya gelir.

Mesut, Gümüş’ün rehin aldığı insanları kurtarmaya çalışırken, adamın kendisini fark etmesi sonucunda, Gümüş’ün silahından çıkan kurşun Mesut’a isabet eder.