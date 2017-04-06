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İstanbullu Gelin
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Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz!

İstanbullu Gelin, seyircisiyle 6. bölümde buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz ortaya çıkıyor. İşte İstanbullu Gelin 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

06 Nisan 2017 Perşembe, 23:12:40 Güncelleme: 23:21:23

Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, Aslı Enver, Fırat Tanış, Dilara Aksüyek ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı İstanbullu Gelin, seyircisiyle 6. bölümde buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Faruk ve Süreyya aşkında yeni kriz ortaya çıkıyor.

İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Adem Sezgin, Boran Konağına girmiş kendini taktim etmiştir. Faruk’un her yerden soruşturduğu rakibi sofrasındadır. Yeni komşuları olarak karşısına çıkan Adem’in, rakip firma sahibinden çok daha fazlası olduğunu anlayan Faruk öfkesine hakim olmakta zorlanır. Yemek masasında Adem ile Faruk arasında yaşanan soğuk savaştan tüm konak nasibini alır.

Faruk’un, asıl bilmediği ise Esma Hanım’ın aralarına girdiği eski aşkı Begüm’ün Bursa’ya dönmüş olmasıdır. Süreyya ve Faruk arasında aşkın tekrar güçlendiği bir dönemde, gelen bu misafir bütün geleceklerini etkileyecektir.

Esma Sultan ise Kıymet’ten duyduklarıyla bütün oklarını İpek’e çevirir. Konağın kıymetli gelini İpek, Esma Sultan’ın onun için hazırladığı büyük sürprizle, hayatının dönüm noktasını yaşar…

Süreyya ve Faruk’un hayatlarının en mutlu günü ise beklenmedik bir gelişme ile kabusa dönüşür.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Esma Sultan, Faruk’un sınırlarını zorlayacak büyük hamlesini yapar. Önüne boşanma protokolü konulan Süreyya ise bunun hesabını Faruk’a sorar. Ancak bu hamle hiç de Esma Hanım’ın beklediği gibi sonuçlanmaz. 

Faruk ve Süreyya Bursa’daki yeni hayatlarında Esma Sultan’la mücadele ederken Adem dört bir koldan Boran ailesini kıskacına alır. Başta Süreyya olmak üzere, Fikret’le kurduğu arkadaşlığı kademe kademe ilerletir. Annesi Reyhan’sa artık Esma’nın tam karşısındadır. 

Yeni yaşamına alışmaya çalışan Süreyya, eski hayallerini Bursa’da hayata geçirmek için adım atar. Can dostu Dilara’yla başlamak istediği bu yolculuk, Süreyya’nın başına yeni problemler açar.

İpek hala Fikret’ten kaçmaya devam ederken, bu sır konak içinde yayılmaya başlar, Kıymet’in kızını korumak için verdiği nasihatler İpek’in başını daha da büyük derde sokar. 

Fikret otogardaki şirket sahibinin Adem olduğunu büyük açılışta öğrenir. Yeni rakiplerinin kim olduğunu araştıran Faruk’un, aradığı tüm soruların cevabı ise hiç beklemediği bir anda üstelik Boran konağında karşısına çıkar.

İSTANBULLU GELİN 4. BÖLÜM ÖZETİ

Boranlar’ın çifte düğününde patlayan silahın bedelini Süreyya çok ağır öder. Ömer’in düğünü basması, başta Esma Sultan’ın bu evliliği derhal bitirilmesiyle ilgili haklılığını ispatladığı gibi Süreyya’nın iyi niyetiyle engel olmadığı felaket, Faruk’la arasında büyük kavgaların sebebi olur.

Faruk olanlara rağmen Süreyya’nın masumiyetine inanır ve tüm ailesine karşı Süreyya’nın yanında durur. Ama İpek’in felakete dönen düğünü için Süreyya’ya ödetmek istediği bedel Faruk ve Süreyya aşkında büyük kırılmalara neden olur. Fikret deli gibi âşık olduğu İpek’e kavuşmuş, buna rağmen sevdiği kadına dokunamamıştır. 

Âdem ise Fikret’i oltaya takarken, Süreyya’yı da intikam oyununa dâhil edecek yeni adımlarını atar. Âdem’in kumpasıyla Esma Sultan’ın önüne yem olarak düşen Süreyya, kendisine çekilen rest karşısında ne yapacağını bilemez. Bu defa arkasında kendisine inanan Faruk da yoktur üstelik.

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