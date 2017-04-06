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Aşk ve Mavi
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Hasibe ölümcül bir hastalığa yakalanıyor!

Aşk ve Mavi, takipçileriyle 22. defa buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Hasibe ölümcül bir hastalığa yakalanıyor! İşte Aşk ve Mavi 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

06 Nisan 2017 Perşembe, 23:26:19 Güncelleme: 23:29:20

Otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan Ali'nin ve Mavi'nin hikayesini konu edinen Aşk ve Mavi, takipçileriyle 22. defa buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Hasibe ölümcül bir hastalığa yakalanıyor! İşte Aşk ve Mavi 22. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Göreçkiler Gülizar'ın ölümünün üzüntüsünü atlatamadan, Hasibe'nin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla yıkılırlar. Mavi, perişan olmuştur. Hasibe'nin ölmeden önceki isteklerini yerine getirmek için herkes seferber olur.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Konakta çifte düğün heyecanı yaşanmaktadır. Mavi'nin, Ali'den ayrılarak İstanbul'a gitmeye karar vermesi herkesi şaşkına çevirir. Ali, Mavi'nin abisinin gerçek katilinin Cemal olduğunu açıklamaya karar verir.

Cemal'le bu konuyu tartışırlarken onları gizlice dinleyen birinin varlığını fark etmezler.

AŞK VE MAVİ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Mavi, Ali'ye iyice âşık olduğunu anlar. Safiye, Fatma'yla Cemal'in arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiği için suçluluk duyar. Fatma'nın gönlünü almak için ona "Safiye'nin Bir Günü" nü yaşatır.

Konağa iyice yerleşen İlyas, Hasibe ve Birgül'ü ezmeye çalışır. Hatice'yle Ömer'in arasını yapmak için çılgınca bir plan hazırlayan Hasibe'nin oyunu kendi başına patlar.

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