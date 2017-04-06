Oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan, Nilay Deniz, Ege Aydan ve Bengi Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Dayan Yüreğim, 10. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Dayan Yüreğim 10. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

DAYAN YÜREĞİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Elvan ile Atıf’ın karşılaşması her ikisi için de şok edici olur. Atıf’a söylediği yalanların ortaya çıkmasından korkan İnci, sürpriz bir hamle yapar. İki kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Atıf çok yakınlarındadır.

Remzi, Rıfat’ın Seray’a olan ilgisini öğrenmiştir. Artık her üçünün de hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir. Remzi, Seray’ın Ali’yle evlenmesi hakkında kesin kararını verir. Yıllarca Şanallar’dan kan parası alan Suzan’ın çevirdiği dolapların ortaya çıkması ise an meselesidir.

Mahmut, Av. Fuat ve Elvan’a Selim’e çarpan otomobili kullananın Atıf olduğunu itiraf eder. Elvan bu gerçeğin karşısında yıkılır. Olan bitenlerden haberi olmayan Seray ise kendine yepyeni bir hayat kurmanın hazırlıkları içindedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Cengiz’in, ‘Suzan, Şanallar’dan Selim’in kan parasını alıyor’ itirafı ile çılgına dönen Elvan, Suzan’ın kapısına dayanır. Suzan, kan parası aldığını inkar eder ama, Remzi’nin kafası karışmıştır. Elvan ise bu işin peşini bırakmaz, ucu nereye, kime giderse gitsin oraya kadar gitmeye kararlıdır.

Atıf ile bir geleceğinin olmadığını düşünen Seray, Ali ile evlenmeyi kabul eder. Rıfat, Seray’ın bu kararından dolayı şoktadır. Seray ile Ali yüzük alışverişine gider. Onları uzaktan izleyen Rıfat, yanında Atıf’ı görünce öfkesine yenilir. Seray’ın evleneceğini öğrenen Elvan, bir kez daha Remzi ile karşı karşıya gelir.

Av. Fuat ile Aysun tek celsede boşanır ancak Aysun için bu defter kapanmamıştır. Elvan ile Av. Fuat’ı baş başa gören Aysun kendisini kaybeder. Taner, bir yandan Aysun’u diğer yandan İnci Şanal’ı idare etmektedir. Taner, her iki ilişkisinde de, arkada görgü tanığı bıraktığının farkında değildir.

DAYAN YÜREĞİM 8. BÖLÜM ÖZETİ

İnci Şanal’ın şeytani planı sonucu duruşmaya gidemeyen Elvan için korkulan olur; görüldüğü yerde tutuklanacaktır. Polis, Elvan’ın peşinde, Elvan’ın aklı ise hastalanan oğlu Selim’dedir. Elvan yakalancağını bile bile Selim’in yanına, eve koşar.

Seray, Atıf’ın eski sevgilisi Melis ile şehir dışında baş başa olduklarını öğrenir. Atıf’tan ayrılmaya karar veren Seray’ı çok daha büyük zorluklar beklemektedir. Atıf ile Seray’ı baş başa gören Rıfat öfkesine yenilir. Remzi ise Seray için kararını vermiştir: Seray, Ali ile evlenecektir!

Aysun ile boşanmaya kesinkes kararlı olan Av. Fuat, Aysun’un çevirdiği entrikalardan ve Taner ile yakınlaşmasından habersizdir. Aysun, kayınvalidesinin gönlünü almak ve Fuat’ı yeniden kazanmak için Türkan Hanım’ın evine gider ancak, orada karşısına hiç beklemediği biri çıkar…