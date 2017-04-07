Deneyimli oyuncu kadrosu ve renkli senaryosu ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Yeni Gelin, 5. bölümüyle bu akşam SHOW TV'de. Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Yeni Gelin 5. bölüm fragmanı ve özeti...

YENİ GELİN 5. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup kendini aklasa da Hazar’ı affetmesi kolay olmaz. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı çok yaralamıştır. Hazar kendini affettirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Çünkü ikilinin arasına üçüncü, dördüncü kişiler girmiş, konakta kazan kaynatılmaya başlamıştır.

Dilan’ın başı çektiği şer ittifakı, Bella ile Hazar’ı ayırmak için elinden geleni yapar. Malesef Bella’nın iyi niyeti, Dilan’ın yaktığı ateşe odun olmuştur. Dilan’ın sebep olduğu yanlış anlaşılmalar, Bella’yı ve Hazar’ı manüple etmesi sayesinde Bella ve Hazar çifti, ayrılığa doğru hızla ilerlemektedir.

Onların ilişkisi çatırdarken konağın kadınları kendi ilişkilerinin peşine düşmüştür. Kadınlar, Kalender Ağa’yı ellerinde tutmak için kılavuz olarak Kamilla’yı seçmiştir. Tabi kılavuzları Kamilla olunca ve kadınlarda da bu yeteneksizlik oldukça başarıya ulaşmaları imkansızdır.

Kadınlar, ağalarını bağlamak isterken onu kendilerinden iyice uzaklaştırırlar. Kamilla’nın sebep olduğu tek yıkım bu değildir. Kamilla, Bella ve Hazar’ın arasının bozulduğunu öğrendiğinde öyle bir hamle yapar ki, genç aşıklar sonun başlangıcına gelirler.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Kalendar Ağa'yı pişman etmek için evi terk eden konağın kadınlarının başlarına hiç ummadıkları belalar geldi. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilip, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirdi. Kadınların konağı terk edişini fırsat bilen Kalender Ağa yanına Kamil'i de alarak felekten bir gece çalmaya gitti.

Parası çalınan konağın kadınları bulaşık yıkamak için girdikleri yerde karavanın yıkılması ile kendilerini sahnede buldular. Kağan sevdiği kadından hiç vazgeçmediğini ve hala sevgili olduklarını Hazar'a itiraf etti. Hazar, Kağan'dan öğrendiği bu gizli sırrı Bella'ya anlattı.

Möhteber, Kağan'ı köşeye çekip sevgilisini öğrendiğini ve ayrılmasını söyledi. Hazar bu sırrı Möhteber'e Bella'nın söylediği düşünerek ona gözünden düştüğünü söyledi.