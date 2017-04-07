Kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Rojda Demirer ve Almila Ada gibi isimlerin yer aldığı Adı Efsane, yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Adı Efsane 11. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

ADI EFSANE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Tarık, kızlarının okuduğu kolejden gelen koçluk teklifi sonrasında bir karar vermek zorundadır. Melis, “ya takımın ya biz” diyerek babasına baskı yapmaktadır.

Hakan, Melis’in asıl derdinin kendisiyle olduğunun farkındadır. Melis’in karşısına çıkıp gerçekleri tokat gibi yüzüne çarpar. Fiko kendini toparlamaya çalışır, artık çok daha büyük hedefleri vardır...

Bahar, Tarık’a kolejden gelen teklif karşısında ne yapacak? Melis, yanlış yaptığını kabul edip kararından dönecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Tarık çocukların dengesinin bozulduğunun farkındadır; ama, takımının dağılmasına seyirci kalmaya hiç niyeti yoktur. Bahar ise, bir tercih yapmak zorunda kalmıştır.

Tarık’ın karmakarışık dünyasına dâhil olmayı göze almışken artık ondan uzak durması gerekmektedir. Melis ve Hakan aralarındaki mesafeleri kapatmaya ilk defa bu kadar yaklaşmışlardır.

Bahar, Tarık'tan vaz geçecek mi? Hakan, Melis’le işleri yoluna koyabilecek mi?

ADI EFSANE 9. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Bahar, uzun süredir kimseye açmadığı kalbini Tarık’a açmaya hazırdır. Fakat, hesaba katmadığı, göz ardı ettiği bir şey vardır. Sibel, her şeyi göze alarak Hakan’a olan aşkını itiraf eder; ama, bunu yaparken Hakan’ın vereceği tepkiyi hesaba katmamıştır.

Hakan artık iki yük taşımaktadır omuzlarında. Kıvanç’tan aldığı para yüzünden Melis’ten uzak dururken, Sibel’in itirafıyla Melis’in karşısına çıkması hepten imkansız hale gelmiştir...

Bahar, uzun süredir kilitli tuttuğu kalbini Tarık’a açabilecek mi? Melis, Hakan’ın Kıvanç’tan niçin para aldığını öğrenebilecek mi? Sadık gördüklerini Fiko’ya anlatacak mı?