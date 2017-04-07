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Fazilet Hanım ve Kızları
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Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor

Fazilet Hanım ve Kızları, 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı ve özeti...

07 Nisan 2017 Cuma, 23:53:11 Güncelleme: 23:55:54

Kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı ve özeti...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ece’yi babasının yatağında yakalayan Selin, yalıyı birbirine katar. Kızıyla birlikte yalıdan kovulan Fazilet’in evde kopardığı kıyamet, Hazan’ın hastanede olduğu haberini almasına kadar sürer. Sinan’ın kaza yaptığını öğrenen Egemen’ler de büyük panikle soluğu hastanede alırken, iki endişeli aile hiç beklemedikleri şekilde bir kez daha karşı karşıya gelir.

Taraflar karşılıklı büyük şok yaşarken Yağız ise kafasındaki cevapsız sorularla Hazan’ın kim olduğu gerçeğinin peşindedir. Hazan ve Sinan tanışıklığı Fazilet’in yarışmayla ilgili umutlarını yeniden yeşertirken, hastanede yaşananlar iki aile arasında yeni bir köprü kurar.

Ne var ki, yalı sakinleri Fazilet ve kızlarına karşı çoktan cephe almıştır. Fazilet var gücüyle Sinan ve Hazan arasındaki tanışıklığının üzerine oynarken, Hazan ve Yağız’ın karşılaşması her iki ailenin de dengelerini altüst eder.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Yarışmayla ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayan Fazilet, her şeye rağmen hayallerinden geri adım atmaz. Yeni hedefi, ne pahasına olursa olsun yalıya kapağı atmaktır. Hayatının en karanlık gecesini yaşayan Hazan ise hesaplaşmak için kim olduğunu bile bilmediği Yağız’ın peşindedir.

Öte yandan, Sinan’ın çektiği acıya şahit olmak, Hazan’ı geçmişin kapanmayan yaralarıyla yüzleştirirken, Hazan ve Sinan arasında, herkesin hayatını değiştirecek bir köprü kurar. 

Yalıda ise, annelerinin ölümüyle ilgili gerçek, kardeşler arasındaki tüm çekişmeleri ayyuka çıkarmıştır. Çocuklarını dizginlemekte zorlanan Hazım ise ailesiyle ilgili çok daha tehlikeli bir sırla yüzleşmek zorundadır.

Kızlarına rağmen yarışma uğruna gözünü karartan Fazilet’in Ece’yi yalıya sokması kimsenin beklemediği olayların fitilini ateşlerken, Hazan bir anda kendini Sinan’la birlikte tehlikeli bir macerada bulur. 

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fazilet Hanım (Nazan Kesal) , dul kaldıktan sonra hem ana hem de babalık yaptığı iki kızıyla birlikte, varoşun bağrında, küçücük evine sığdıramadığı büyük hayalleriyle, fakirlik içinde yaşar.

Ömrü, pişmanlıklar ve kursağında kalmış heveslerle geçmiş olan Fazilet, herkes gibi daha iyi bir hayatın peşindedir. Bu uğurdaki tek yatırımı ise “altın bileziği güzelliği’’ dediği küçük kızı Ece’dir (Afra Saraçoğlu) . 

Sert bir mizaca ve güzelliği yücelten annesine inat, erkeksi tavırlara sahip büyük kızı Hazan (Deniz Baysal) ise, babasının ölümünden beri yıldızının barışmadığı annesinin karşısındaki en büyük engeldir. 

Fazilet, bir gün ünlü olacağına inandığı Ece’yi hayallerinin peşinden oradan oraya sürüklerken, Fazilet Hanım ve kızlarının yolları bir anda saygın ve çok varlıklı bir aile olan Egemen’lerle kesişir.

Fazilet’in hayran olduğu Boğaz’ın incisi yalılardan birinde yaşayan Egemen Ailesi ve sahip oldukları zenginlik, Fazilet’in hayallerinin bile ötesindedir.

Fazilet’in Egemen’lerin hayatına girmesi, sadece Ece’nin değil, uzun zamandır ailenin dengesizliği ve çapkınlığıyla tanınan oğulları Sinan Egemen’e platonik bir aşkla bağlı olan Hazan’ın da hayatını geri dönülmez şekilde değiştirmek üzeredir. 

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