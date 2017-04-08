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Kalbimdeki Deniz
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Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor

Kalbimdeki Deniz, takipçileriyle 24. bölümde buluşacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 24. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

08 Nisan 2017 Cumartesi, 00:20:28 Güncelleme: 00:22:22

Kadrosunda Özge Özberk, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Deniz, takipçileriyle 24. bölümde buluşacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 24. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Artun Mirat’ın kazadan sağ kurtulmasının ardından ilk planına geri dönme kararı alır. Hülya, Mirat’ın suikastını ve Emin cinayetini Artun’un yaptırdığını yüzüne vurur ama Artun bu suçlamaları kabul etmez. Diyar ve Serdem aşkını anlayan Fikriye, boşboğazlığıyla ortalığı karıştırır.

Suriyeli kayıp çocuk annesine kavuşturulurken, Ece bu vesileyle Mustafa’nın annesiyle tanışır. Hülya ve Nejat boşanmaya karar verirler. Nejat, Deniz’in doktor arkadaşı Emine ile tanışır ve iyi anlaşırlar. Hülya bundan rahatsız olmakla beraber, Mirat’a ilgisini daha açık etmeye başlar.

Figen’in Ferhat’la nişanlanması iki arkadaşın arasını gererken, Ece yeni okulunda iyice yalnızlaşır ve zor zamanlar geçirir. Diyar, Hülya’nın gerçek yüzünü ve Deniz’e yaptıklarını öğrenir. Mustafa ise Ece’den aldığı cesaretle annesinin karşısına çıkmaya karar verir. 

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Deniz’in neyi ne kadar öğrendiğini bilmeyen ve hayatının stresini yaşayan Hülya, son anda gelen haberle bir kez daha paçasını kurtarır. Hülya’nın Mirat’ın iyice sarsılan güvenini kazanmak için attığı adım, Mirat ve Artun’u karşı karşıya getirir. Bu yüzleşmede Artun’un Deniz’e olan ilgisini açıkça söylemesiyle Mirat iyice rahatsız olur.

Hülya rahat bir nefes alacakken Nejat’tan duyduğu haberle panikler ve arabasıyla annesini kaybetmiş Suriyeli bir kız çocuğuna çarpar. Bu olay Deniz ve Mirat’la arasındaki buzları eritir. Turgut’un ani gelişi ve Ferhat’la ilişkisini öğrenmesi Figen’i paniğe sokar.

Diyar’ın telefon konuşmasına tanık olan Deniz, bir ilişkisi olduğuna ve onunla buluşacağına emin olur. Deniz’i ede etmek ve Mirat’tan kurtulmak isteyen Artun ikili planını devreye sokar ve bu işte Hülya’yı kullanır. Diyar ve Serdem yakalanmanın şokunu yaşarken, Mirat ise ölüm riskiyle burun buruna gelir.

22. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz emniyetten gelen Alihan’ın Kıbrıs’ta tutuklandığı haberiyle şok olur. Diyar ve Mehmet’le konuşarak, Mirat’la beraber Kıbrıs’a giderler. Aşçı cinayetinden dolayı ifadesine başvurulacağını öğrenen Artun yeni planını devreye sokar. Deniz’in bir miras işi için memlekete gittiği söylenen Ece, annesinin Mirat’la başbaşa yolculuk yapmasından rahatsızdır.

Ozan ise babası gibi onları da kaybedeceği korkusunu yaşar.  Babasından annesi hakkındaki geçmiş hikayeyi öğrenen Mustafa, Ece’yle bunu paylaşır ve gönlünü alır. Hülya, Deniz ve Mirat’ın Kıbrıs’ta olduğunu duyunca şok olur ve her şeyin ortaya çıkacağı korkusuyla Artun’dan yardım ister.

Mirat’la ilgili yaptırdığı araştırma sonucunda evli olmadığını öğrenen Artun ise Hülya’ya bunu sorar. Kıbrıs’ta önce Şebnem’le, ardından Alihan’la yüzleşen Deniz ve Mirat, birbirlerine olan duygularını konuşmadan yaşayacakları bir akşam geçirirler. Hülya’nın korktuğu şey gerçekleşir ve dönüş yolundaki Deniz, Hülya’yı arayarak onunla yüzleşmenin zamanının geldiğini söyler.

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