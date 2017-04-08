Kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, İlker Ayrık, Özlem Türkad, Yasemin Çonka ve Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı Seksenler, takipçileriyle 221. kez buluşuyor. Peki Seksenler'in bu haftaki yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Seksenler 221. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

SEKSENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Fehmi’lerin ev telefonu son günlerde kim olduğu bilinmeyen bir kadın tarafından aranmaktadır. Gün geçtikçe gelen telefon sayısı da artınca, Rukiye sinirlenmeye başlar. Sürekli arayan kadın Fehmi ve Rukiye’nin arasının bozulmasına sebep olur.

Öte yandan Nurten, Butik Ali ve Dilek’in evlendikten sonra Seyfi’nin Beykoz’daki evinde oturmasını istemektedir. Fehmi’leri arayan kadının Seyfi’nin eski karısı olduğu ve Beykoz’daki evi istediği için aradığı ortaya çıkınca ortalık karışır!

Umutsuz aşık Niyazi, Nazlı’yı mutlu etmek için ona küçük sürprizler yapmaya karar verir. Minik ve gizemli bir oyunla Nazlı’nın ilgisini çekmeye çalışır.

Nazlı ve Elvan, Niyazi’nin yazdığı küçük notların peşinden giderken, Ahmet’e yakalanırlar. Rukiye kendi halledemediği en ufacık iş için bile Ahmet’i çağırmaktadır. Gülden ise bu durumdan hiç hoşlanmaz.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Her zamanki gibi Fehmi’yi öpmeye gelen Seyfi, Fehmi’nin sert itişiyle kendini bir anda yerde bulur. Uzun süre yerde kalan ve hareket etmeyen Seyfi, başta Fehmi olmak üzere herkesi çok korkutur.

Seyfi hiç yaşam belirtisi göstermeyince evde ortalık karışır. Öte yandan Butik Ali’nin Amerikalı’larla yapmak üzere olduğu iş anlaşması, başta Dilek olmak üzere herkesi çok sevindirir. Butik Ali bu sayede para kazanacak ve en kısa zamanda Dilek’le evlenebilecektir.

Funda, Çağatay’a yoga öğretmeye başlar. Gülden Ahmet’e kot pantolon giydirmeye çalışınca bir birinden komik anlar yaşanır. Sinan’ın peşinde olan alacaklılar mahalleye kadar gelince işler arap saçına döner.

219. BÖLÜM ÖZETİ

Seyfi kupon biriktirip Nurten’e bulaşık makinesi alınca, Çınaraltı Mahallesinde bu yenilik günlerce konuşulur. Başta Rukiye olmak üzere, tüm kadınlar bulaşık makinesi olduğu için Nurten’i çok kıskanır. Günümüzde çok yaygın olan bulaşık makinesi, Seksenler’de yeni yeni evlere girmeye başlamış ev hanımları için muhteşem bir konfor olmuştur.

Rukiye’nin üzüldüğünü gören Çağatay ve Fehmi, birbirlerinden habersiz Rukiye’ye bulaşık makinesi alıp sürpriz yapmak isteyince ortalık karışır. Rukiye’nin bir anda, iki tane birden bulaşık makinesi olur! Dedesi Aslı’ya yurt dışından oyuncak bebek getirmiştir.

Ancak Aslı bu bebekle hiç oynamamaktadır. Bunu gören Rukiye torunu Aslı’ya bez bebek yapar. Aslı, Rukiye’nin yaptığı bebekle gece gündüz oynayınca Necla hanım çok kıskanır. Rukiye’nin bez bebeği çok sevilince Ahmet’in aklına müthiş bir fikir gelir.

Öte yandan Sinan uykusunda bir kadının ismini sayıklayınca, karısı aldatıldığını düşünür ve mahallede işler arap saçına döner. Belediye Başkanı Mustafa’nın Çınaraltı Mahallesi’ne spor aleti getirmesi, mahalle halkının oldukça ilgisini çeker.