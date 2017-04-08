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Bella, Hazar’ı affetmiyor

Cumartesi akşamlarının bir numası “Yeni Gelin”de Bella ve Hazar arasındaki gerginlik devam edecek. Kendisine güvenmeyen Hazar’ı affedemeyen Bella, iyi niyetinin kurbanı olacak

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:01:40 Güncelleme: 10:08:57

Show TV’nin başarılı dizisi “Yeni Gelin”de Bella, üstüne atılan iftiradan kurtulup aklansa da Hazar’ı affetmesi kolay olmaz. Sevdiği adamın ondan şüphelenmiş olması Bella’yı çok yaralamıştır. Bu sırada Dilan’ın başı çektiği şer ittifakı, Bella ile Hazar’ı ayırmak için elinden geleni yapar. Maalesef Bella’nın iyi niyeti, Dilan’ın yaktığı ateşe odun olmuştur. Dilan’ın sebep olduğu yanlış anlaşılmalar sayesinde genç çift, ayrılığa doğru hızla ilerlemektedir. Onların ilişkisi çatırdarken konağın kadınları, Kalender Ağa’yı ellerinde tutmak için kılavuz olarak Kamilla’yı seçmiştir. Tabii kılavuzları Kamilla olunca ve kadınlarda da bu yeteneksizlik oldukça başarıya ulaşmaları imkânsızdır. Kadınlar, ağalarını bağlamak isterken onu kendilerinden iyice uzaklaştırırlar. Öte yandan Kamilla, Bella ve Hazar’ın arasının bozulduğunu öğrendiğinde öyle bir hamle yapar ki, genç âşıklar sonun başlangıcına gelirler...

 

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