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İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?

09 Nisan 2017 Pazar, 03:57:10 HABERTURK.COM

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘İçerde’nin yeni bölümünde dizinin ana karakterlerinden biri, Sarp ve Mert’in kardeş olduğu gerçeğini öğrenecek

  • 1 İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
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    Ekranların fenomen dizisi ‘İçerde’nin 29’uncu bölümü müthiş gelişmelere sahne olacak!

  • 2 İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
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    Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Sarp ve Mert’in kardeş olduğu gerçeği dizinin ana karakterlerinden biri tarafından öğrenilecek.

     

     

     

  • 3 İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
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    Pazartesi akşamı büyük sırrı Kudret, Alyanak, Melek ve Eylem’den hangisinin öğreneceği cevap bulacak. 

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