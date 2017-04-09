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İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
09 Nisan 2017 Pazar, 03:57:10 | Güncelleme: 09:41:13
HABERTURK.COM
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘İçerde’nin yeni bölümünde dizinin ana karakterlerinden biri, Sarp ve Mert’in kardeş olduğu gerçeğini öğrenecek
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Ekranların fenomen dizisi ‘İçerde’nin 29’uncu bölümü müthiş gelişmelere sahne olacak!
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Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Sarp ve Mert’in kardeş olduğu gerçeği dizinin ana karakterlerinden biri tarafından öğrenilecek.
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Pazartesi akşamı büyük sırrı Kudret, Alyanak, Melek ve Eylem’den hangisinin öğreneceği cevap bulacak.
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Celal’e ve Handan’ın ölümünden sorumlu olarak gördüğü herkese açık savaş ilan eden Kudret’in hamleleri merakla beklenirken ekran başındakiler, şoke edici bir sürprizle karşılaşacak.
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