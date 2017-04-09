Terörle savaşan 9 kişilik bir özel timin başındaki isim olan Kağan Bozok’u hakkıyla canlandırabilmek için sıkı bir hazırlık sürecinden geçen yakışıklı oyuncu, Genelkurmay Başkanlığı da bize bir çok konuda destek oluyor. Bize envanterini açtı.

Bazı sahnelerde gerçek silah kullandık. Türkiye’de ilk defa örneğin Skorsky helikopterlerle çekim yapılan dizi ‘Savaşçı’ oldu. Helikopter havadayken çekim yapma şansımız oldu. Buradan Genelkurmay Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum bize verdiği tüm destek için. Çekimler boyunca TSK’da görev yapan komutanlarımızla da sohbet etme imkanımız oldu. Çatışma esnasında neler yaşadıklarını, sahada nasıl davrandıklarını bize anlattılar. Bu da rolümüzü daha iyi oynayabilmek için büyük bir fırsat oldu. Bu mücadeleyi yaşamış insanları gözlemlemek, birinci ağızdan hikayelerini dinlemek benim için son derece önemliydi” diye konuştu.

KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Berk Oktay rolü için askeri eğitim de aldı. Silah kullanımı ve vücut kondüsyonunu kapsayan bir eğitim gören Oktay ayrıca gerçek komutanlardan askeri yaşam hakkında bilgi aldı. Büyük bölümü Eskişehir’de çekilecek “Savaşçı”nın senaryosunda Süleyman Çobanoğlu’nun imzası var. Yönetmenliğini ise Volkan Kocatürk’ün üstlendiği dizi pazar akşamı Fox TV’de ekrana gelmeye başladı.

Savaşçı dizisi ne zaman?

Savaşçı dizisi 9 Nisan Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

Savaşçı dizisi fragmanı!

Savaşçı dizisi oyuncuları!

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen), Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Hakan Dinçkol (Başçavuş Turan Hüseyinoğlu), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kılangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Ercüment Fidan (Tepegöz Zülküf Keskin), Zeki Ocak (Sami Çelik), Münire Apaydın (Handan Hemşire), Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas), Necmettin Çobanoğlu (Necati Türkmen), Atakan Işıktutan (Üsteğmen Muhabere ), Berk Bulmuş (1.Uzman Erbaş), Serhat Nalbantoğlu (General), Yıldırım Gücük (Ruhi), Fırat Şahin (Merdan Keskin), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)