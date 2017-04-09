TELEVİZYON
09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Savaşçı dizisi
TELEVİZYON

Berk Oktay, yeni dizisi “Savaşçı”daki yüzbaşı rolü ile pazar akşamı izleyici karşısına çıktı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, “Savaşçı” dizisiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Oktay, dizide Yüzbaşı Kağan Bozok rolüyle seyirci karşısına çıkacak

09 Nisan 2017 Pazar, 21:29:41 Güncelleme: 22:09:54

Terörle savaşan 9 kişilik bir özel timin başındaki isim olan Kağan Bozok’u hakkıyla canlandırabilmek için sıkı bir hazırlık sürecinden geçen yakışıklı oyuncu, Genelkurmay Başkanlığı da bize bir çok konuda destek oluyor. Bize envanterini açtı.

Bazı sahnelerde gerçek silah kullandık. Türkiye’de ilk defa örneğin Skorsky helikopterlerle çekim yapılan dizi ‘Savaşçı’ oldu. Helikopter havadayken çekim yapma şansımız oldu. Buradan Genelkurmay Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum bize verdiği tüm destek için. Çekimler boyunca TSK’da görev yapan komutanlarımızla da sohbet etme imkanımız oldu. Çatışma esnasında neler yaşadıklarını, sahada nasıl davrandıklarını bize anlattılar. Bu da rolümüzü daha iyi oynayabilmek için büyük bir fırsat oldu. Bu mücadeleyi yaşamış insanları gözlemlemek, birinci ağızdan hikayelerini dinlemek benim için son derece önemliydi” diye konuştu.

KOMUTANLARLA GÖRÜŞTÜ

Berk Oktay rolü için askeri eğitim de aldı. Silah kullanımı ve vücut kondüsyonunu kapsayan bir eğitim gören Oktay ayrıca gerçek komutanlardan askeri yaşam hakkında bilgi aldı. Büyük bölümü Eskişehir’de çekilecek “Savaşçı”nın senaryosunda Süleyman Çobanoğlu’nun imzası var. Yönetmenliğini ise Volkan Kocatürk’ün üstlendiği dizi pazar akşamı Fox TV’de ekrana gelmeye başladı.

Savaşçı dizisi ne zaman?

Savaşçı dizisi 9 Nisan Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

Savaşçı dizisi fragmanı!

Savaşçı dizisi oyuncuları!

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok), Yıldız Çağrı Atiksoy (Aslı Özkaynak), Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz), Fırat Albayram (Üsteğmen Serdar Türkmen), Burç Kümbetlioğlu (Başçavuş Bayram Bayat), Alican Albayrak (Teğmen Murat Gündoğdu), Uğur Biçer (Üstçavuş Emre Durmuş), Bahadır Vatanoğlu (Astsubay Galip Aygün), Hakan Dinçkol (Başçavuş Turan Hüseyinoğlu), Nazan Diper (Selver Bozok), Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez), Onur Özaydın (Kubilay Ketenci), Zeynep Elçin (Yıldız Bozok), Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kılangıç), Yeliz Akkaya (Hatice Bayat), Ercüment Fidan (Tepegöz Zülküf Keskin), Zeki Ocak (Sami Çelik), Münire Apaydın (Handan Hemşire), Ali Tarık Fındık (Uzman Çavuş İlyas), Necmettin Çobanoğlu (Necati Türkmen), Atakan Işıktutan (Üsteğmen Muhabere ), Berk Bulmuş (1.Uzman Erbaş), Serhat Nalbantoğlu (General), Yıldırım Gücük (Ruhi), Fırat Şahin (Merdan Keskin), Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
TELEVİZYON

Büyük sırrı kim öğrenecek?
"İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
TELEVİZYON

"İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
Bella, Hazar’ı affetmiyor
TELEVİZYON

Bella ve Hazar ayrılacak mı?
Seksenler 221. bölümde Fehmi ve Rukiye'nin arası bozuluyor
TELEVİZYON

Fehmi ve Rukiye'nin arası bozuluyor
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

Fikriye ortalığı karıştırıyor
Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor
TELEVİZYON

Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor
Tarık, kızlarını mı yoksa takımını mı seçecek?
TELEVİZYON

Tarık, kızlarını mı yoksa takımını mı seçecek?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET BIRAKIN İNSANLARI ÖLENE KADAR ÇALIŞIP...
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ‘MUTLULUK İÇİMİZDE’ DİYORLAR YA, DOĞRU...
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI BU YAZIDA AŞIRI PHOTOSHOP VAR!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TİPLER
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN GÜÇLÜ KIZLAR ZAMANI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN BEN BU ‘MANYAK’ KADINLARA BAYILDIM
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR IRKÇILIĞA KARŞI ‘AŞKIN KRALLIĞI’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN EN İYİ 51’İNCİ RESTORANI...
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS ENSÜLİN DİRENCİNİ KIRMAK İÇİN YAPILMASI...
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN 60 DAKİKA LAFTA KALDI
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
  • 2 Büyük sırrı kim öğrenecek?
  • 3 Bella ve Hazar ayrılacak mı?
  • 4 Fehmi ve Rukiye'nin arası bozuluyor
  • 5 Fikriye ortalığı karıştırıyor
  • 6 Fazilet Hanım ve Kızları yalıdan kovuluyor