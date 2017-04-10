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İsimsizler
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Kürşad'ın telefonu ekibi şok ediyor!

İsimsizler ekibi, yeni bölümde Kürşad'ın telefonuyla yeni bir şok geçirmektedir. İşte İsimsizler yeni bölüm fragmanı ve özeti...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:26:30 Güncelleme: 09:29:27

Kaymakam Fatih ve beraberindeki ekip, terörle mücadelenin kritik noktalarından olan Virankaya'da teröre geçit vermemektedir. Fatih'in liderliğindeki İsimsizler ekibi, yeni bölümde Kürşad'ın telefonuyla yeni bir şok geçirmektedir. İşte İsimsizler yeni bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Fatih’in liderliğinde İsimsizler ekibi sınırın ötesinden gelen Kürşad’ın telefonuyla yeni bir şok yaşar. Murat, istihbaratın alınması için kendini feda etmiş ve terör örgütünün eline düşmüştür.

İsimsizler ise onu oradan kurtarmak için harekete geçer. İlçede kalan Ahmet ise, canlı bomba saldırı girişiminin perde arkasını araştırır.

Mahmut’un evinde yapılan aramada paralel yapıya dair Sinan’ı rahatsız eden bulgulara ulaşılır. Ağır işkence altındaki Murat geçmişinin sırlarıyla birer birer yüzleşirken, Murat’ı içinde bulunduğu cehennemden kurtarmak İsimsizler için hiç de kolay olmayacaktır...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE VİRANKAYA SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Fatih ve ekibi ilçeden çatışmanın izlerini silmeye çalışırlarken bir yandan da olayın perde arkasını araştırırlar. Kaymakam suikastinde kullanılan bombayı araştıran Olcay, ucu uluslararası güçlere uzanan ilginç bağlantılara ulaşır.

Otto ve Sawer ise devletin içine sızan kriptoların da başrolde yer alacağı, halkı devlete karşı kışkırtacak korkunç bir plan hazırlığı içindedirler.

Tam da bu sırada Kürşat’a sınır ötesinden gelen bir mesaj, Kürşat ve Murat’ı, sonu büyük tehlikelerle dolu olan bir yolculuğa çıkarır.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fatih Keskin, genç bir diplomattır. Yeni görev yerine gitmeye hazırlanırken Güneydoğu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nın Kaymakamı Orhan Yağız’ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesi, kararını değiştirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararından döndürmek istese de başaramazlar.

Virankaya’da 7 kişilik bir ekip oluştururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastının perde arkasını çözmeye çalışır. Fatih Keskin, Güneydoğudaki teröre karşı mücadelede kendisiyle omuz omuza savaşacak 7 cesur adam seçer.

Onlarla yürüyeceği tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele değil, terörü organize eden uluslararası ilişkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir.

Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrılmayan bölgedeki kaosun mimarlarından  Otto ile kesişir.

Kaymakam suikastının ilk ipuçlarına ulaşırken,  terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacıyla büyük bir saldırıya hazırlanmaktadır.

Bu saldırıda devlet içine sızmış paralel yapı ajanları, yabancı istihbaratçılar ve terör örgütü kol koladır.

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