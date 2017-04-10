16 yaşında üvey babası Kemal'in tacizine uğrayan ve yetimhanede büyüyen Eylül'ün hikayesini anlatan Kırgın Çiçekler, takipçileriyle 79. bölümde buluşuyor. Bu haftaki bölümde Songül ölüyor mu? İşte Kırgın Çiçekler 79. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜMÜNDE SONGÜL ÖLÜYOR MU?

Songül tefeciler tarafından rehin alınır. Güney, Songül'ün hayatını kurtarmak için iki saat içinde istedikleri parayı bulmak zorundadır. Durumu öğrenen Sadullah evi satmak için Zehra'dan tapuyu ister.

Serkan, Nazan'ın Kemal'le iş birliği yaptığını öğrenince evi terk ederek Eylül'ün yanına yerleşir. Serkan'ı evde gören Kemal deliye döner.

Eylül'ü iyice köşeye sıkıştırmak için korkunç bir plan yapar. Eylül iki kardeşi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE KEMAL, METİN'İN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Eylül kardeşleriyle beraber eve yerleşir. Kızlar Kemal'in Eylül'ü yalnız yakalayıp zarar vermesinden korkmaktadır. Feride ve Toprak, Eylül'ü zor günlerinde yalnız bırakmazlar.

Serkan, Eylül'ün ziyaretine gelerek ona hala âşık olduğunu söyler. Güney, tefeci tarafından köşeye kıstırılır. Songül borçlandıklarını öğrenince en son çare Selin'e gider.

Tefeci Güney ve Songül tehdit eder. Kemal, Nazan'dan parasını geri vermesi karşılığında Metin'i ister...