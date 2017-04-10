TELEVİZYON
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Kırgın Çiçekler
TELEVİZYON

Kırgın Çiçekler yeni bölümünde Songül ölüyor mu?

Kırgın Çiçekler, takipçileriyle 79. bölümde buluşuyor. Bu haftaki bölümde Songül ölüyor mu? İşte Kırgın Çiçekler 79. bölüm fragmanı ve özeti...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 09:44:19 Güncelleme: 09:46:08

16 yaşında üvey babası Kemal'in tacizine uğrayan ve yetimhanede büyüyen Eylül'ün hikayesini anlatan Kırgın Çiçekler, takipçileriyle 79. bölümde buluşuyor. Bu haftaki bölümde Songül ölüyor mu? İşte Kırgın Çiçekler 79. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜMÜNDE SONGÜL ÖLÜYOR MU?

Songül tefeciler tarafından rehin alınır. Güney, Songül'ün hayatını kurtarmak için iki saat içinde istedikleri parayı bulmak zorundadır. Durumu öğrenen Sadullah evi satmak için Zehra'dan tapuyu ister.

Serkan, Nazan'ın Kemal'le iş birliği yaptığını öğrenince evi terk ederek Eylül'ün yanına yerleşir. Serkan'ı evde gören Kemal deliye döner.

Eylül'ü iyice köşeye sıkıştırmak için korkunç bir plan yapar. Eylül iki kardeşi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE KEMAL, METİN'İN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Eylül kardeşleriyle beraber eve yerleşir. Kızlar Kemal'in Eylül'ü yalnız yakalayıp zarar vermesinden korkmaktadır. Feride ve Toprak, Eylül'ü zor günlerinde yalnız bırakmazlar.

Serkan, Eylül'ün ziyaretine gelerek ona hala âşık olduğunu söyler. Güney, tefeci tarafından köşeye kıstırılır. Songül borçlandıklarını öğrenince en son çare Selin'e gider.

Tefeci Güney ve Songül tehdit eder. Kemal, Nazan'dan parasını geri vermesi karşılığında Metin'i ister...

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çolak'tan büyük eylem hazırlığı!
TELEVİZYON

Büyük eylem engellenebilecek mi?
Kürşad'ın telefonu ekibi şok ediyor!
TELEVİZYON

Sınır ötesinden gelen şok telefon!
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
TELEVİZYON

Büyük sırrı kim öğrenecek?
"İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
TELEVİZYON

"İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
Berk Oktay, yeni dizisi “Savaşçı”daki yüzbaşı rolü ile pazar akşamı izleyici karşısına çıktı
TELEVİZYON

Berk Oktay, yeni dizisi “Savaşçı”daki yüzbaşı rolü ...
Bella, Hazar’ı affetmiyor
TELEVİZYON

Bella ve Hazar ayrılacak mı?
Seksenler 221. bölümde Fehmi ve Rukiye'nin arası bozuluyor
TELEVİZYON

Fehmi ve Rukiye'nin arası bozuluyor
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FESTİVALİN İKİ YÜZÜ
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ‘MUTLULUK İÇİMİZDE’ DİYORLAR YA, DOĞRU...
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI BU YAZIDA AŞIRI PHOTOSHOP VAR!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TİPLER
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN GÜÇLÜ KIZLAR ZAMANI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN BEN BU ‘MANYAK’ KADINLARA BAYILDIM
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR IRKÇILIĞA KARŞI ‘AŞKIN KRALLIĞI’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN EN İYİ 51’İNCİ RESTORANI...
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS HAMİLELİK, DOĞUM VE SONRASI
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN BİR SORUN YOK
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "Kızımı öldürecekler!"
  • 2 Büyük eylem engellenebilecek mi?
  • 3 Sınır ötesinden gelen şok telefon!
  • 4 Berk Oktay, yeni dizisi “Savaşçı”daki yüzbaşı rolü ile pazar akşamı izleyici karşısına çıktı
  • 5 "İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
  • 6 Büyük sırrı kim öğrenecek?