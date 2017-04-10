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Hangimiz Sevmedik
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Tarık, Münir ve Adile'yi ayrı tutmak için plan yapıyor

Hangimiz Sevmedik, 34. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Hangimiz Sevmedik 34. fragmanı ve özeti...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:01:00 Güncelleme: 10:03:57

Kadrosunda Altan Erkekli, Gül Onat, Can Yaman, Yeliz Kuvancı ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı Hangimiz Sevmedik, 34. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Hangimiz Sevmedik 34. fragmanı ve özeti...

HANGİMİZ SEVMEDİK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Münir’i annesine evlilik teklif ederken yakalayan Tarık şoktadır. Bu durumu tasvip etmemekle birlikte evlenirlerse Itır ile beraber onları sileceklerini söyler.

Bu olan biteni Itır’dan saklayan Tarık’ın Münir ve Adile’yi ayrı tutmak için bir planı vardır. Şener kendisine miras kalan araziden yol geçeceği için belediyeden para alacaktır. Ancak onu bir sürpriz beklemektedir. Diğer yandan İlyas Emel’i Münir’le beraber Adile’den isteyecektir.

Ancak İlyas yıllar önce annesinin Emel’le ilgili emanet bıraktığı sırrı söylemek konusunda kararsızdır. Tarık ile konuşur. Itır Tarık’ın tavırlarından bir şeyler sakladığını düşünür. Bunu Emel ile konuşur. Kendisine şanstan yana faydası olmayan Şener mahallede girdiği her dükkana müşteri yağdıracaktır.

Onun kendine faydası olmayan başkasına yarayan şanslı hali olmayacak insanların dikkatini çekecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER YAŞANMIŞTI?

Erşen’in gerçek babası oğlunu bıraktığı için çok pişmandır. Yuvacık sakinleri onun bu yaptığına çok sinirlenmiştir. Erşen’i vermek istemezler. Münir 36 yıl önce onun ağzından Adile’ye yazılan mektubu kimin yazdığını öğrenir. Adile’ye ondan gizlediği gerçeği anlatır.

Öte yandan Şener’e Almanya’dan gelen mektup Ayşen ve Şener’i oldukça telaşlandıracaktır. Tarık , Itır,Emel ve İlyas eğlenceli bir gün geçirmek için buluşurlar. Bu kez farklı mekanlara giderler.

Bu durum İlyas’ı biraz zorlayacaktır. Bebek gidince özlemine dayanamayacağını anlayan İhsan ve Şükriye evlerini satıp Yuvacık’tan gitmeye karar verirler.

Mürüvvet de bakkal dükkanını ve evi satıp gitmeyi kararlaştırmıştır. Ancak Ahmet ve Feridun bu duruma bir anlam veremezler ve gitmek istemezler. Münir 36 yıl önce yarım kalanı tamamlamaya niyetlidir. 36 yıl önceki yüzüklerle Adile’nin karşısına çıkar.

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