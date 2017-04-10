TELEVİZYON
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İçerde
TELEVİZYON

Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu bir kişi daha öğreniyor!

"İçerde", bu akşam 29. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde ana karakterlerden biri, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğreniyor. İşte İçerde 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:13:05 Güncelleme: 10:17:20

Pazartesi akşamlarının tartışmasız hakimi, SHOW TV'nin fenomen dizisi "İçerde", bu akşam 29. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde ana karakterlerden biri, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğreniyor. İşte İçerde 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İÇERDE YENİ BÖLÜMÜNDE CELAL ÖLECEK Mİ?

Handan, Kudret’in gözleri önünde öldürülmüştür. Kudret'in gözünü öfke bürür. Handan'ın ölümüyle hayatının yıkımını yaşayan Kudret, Serkan ve adamlarını Celal'i öldürmeleri için görevlendirir.

Kudret, Celal'e ulaşmak için her yolu dener. Buna Yeşim'i, Melek'i tuzağa düşürdüğünü Celal'e söylemekle tehdit etmek de dâhildir. Yeşim'i hayati bir kararla karşı karşıya bırakan Kudret'in hedefinde Sarp ve Mert de vardır.

Kudret'in açtığı savaş sırasında ortaya çıkan Coşkun da dengeleri değiştirecektir. Sarp ve Mert'in kardeş olduğu sırrı beklenmedik biri tarafından, sürpriz şekilde öğrenilecektir.

COŞKUN GERİ DÖNÜYOR

İçerde'nin gizemli karakterlerindne olan ve Mert'i küçükken kaçırarak Sarp ve Füsun'dan ayıran Coşkun, Celal'in hastanede yaşam savaşı verdiğini duyunca harekete geçiyor.

Celal'i öldürmek için geri dönen Coşkun, bu akşam aksiyon fırtınası estirecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE HANDAN İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Oğlunu Kudret'in elinden kurtaran Celal, Davut aracılığıyla bombalı bir tuzak hazırlıyor. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’i öldürmek için hazırladığı bombayı arabaya yerleştiriyor. Arabaya kurulan bombalı tuzakta Handan'ın ölümüne yol açıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tarık, Münir ve Adile'yi ayrı tutmak için plan yapıyor
TELEVİZYON

Tarık, Münir'i annesine evlilik teklifi ederken ...
Hikmet ve Zehra aynı anda Azrail'le yüzleşiyor!
TELEVİZYON

Kudret başına geleceklerden habersiz!
Kırgın Çiçekler yeni bölümünde Songül ölüyor mu?
TELEVİZYON

"Kızımı öldürecekler!"
Çolak'tan büyük eylem hazırlığı!
TELEVİZYON

Büyük eylem engellenebilecek mi?
Kürşad'ın telefonu ekibi şok ediyor!
TELEVİZYON

Sınır ötesinden gelen şok telefon!
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'Garip' filminin Fatoş'u büyüdü!
İçerde'de büyük sırrı kim öğrenecek?
TELEVİZYON

Büyük sırrı kim öğrenecek?
"İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
TELEVİZYON

"İçerde" dengeler değişiyor! Celal ölecek mi?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FESTİVALİN İKİ YÜZÜ
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL ‘MUTLULUK İÇİMİZDE’ DİYORLAR YA, DOĞRU...
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI BU YAZIDA AŞIRI PHOTOSHOP VAR!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ TİPLER
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN GÜÇLÜ KIZLAR ZAMANI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN BEN BU ‘MANYAK’ KADINLARA BAYILDIM
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR IRKÇILIĞA KARŞI ‘AŞKIN KRALLIĞI’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN EN İYİ 51’İNCİ RESTORANI...
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS HAMİLELİK, DOĞUM VE SONRASI
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN BİR SORUN YOK
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Tarık, Münir'i annesine evlilik teklifi ederken yakalıyor
  • 2 Kudret başına geleceklerden habersiz!
  • 3 "Kızımı öldürecekler!"
  • 4 Büyük eylem engellenebilecek mi?
  • 5 Sınır ötesinden gelen şok telefon!
  • 6 Berk Oktay, yeni dizisi “Savaşçı”daki yüzbaşı rolü ile pazar akşamı izleyici karşısına çıktı