Pazartesi akşamlarının tartışmasız hakimi, SHOW TV'nin fenomen dizisi "İçerde", bu akşam 29. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde ana karakterlerden biri, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğreniyor. İşte İçerde 29. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İÇERDE YENİ BÖLÜMÜNDE CELAL ÖLECEK Mİ?

Handan, Kudret’in gözleri önünde öldürülmüştür. Kudret'in gözünü öfke bürür. Handan'ın ölümüyle hayatının yıkımını yaşayan Kudret, Serkan ve adamlarını Celal'i öldürmeleri için görevlendirir.

Kudret, Celal'e ulaşmak için her yolu dener. Buna Yeşim'i, Melek'i tuzağa düşürdüğünü Celal'e söylemekle tehdit etmek de dâhildir. Yeşim'i hayati bir kararla karşı karşıya bırakan Kudret'in hedefinde Sarp ve Mert de vardır.

Kudret'in açtığı savaş sırasında ortaya çıkan Coşkun da dengeleri değiştirecektir. Sarp ve Mert'in kardeş olduğu sırrı beklenmedik biri tarafından, sürpriz şekilde öğrenilecektir.

COŞKUN GERİ DÖNÜYOR

İçerde'nin gizemli karakterlerindne olan ve Mert'i küçükken kaçırarak Sarp ve Füsun'dan ayıran Coşkun, Celal'in hastanede yaşam savaşı verdiğini duyunca harekete geçiyor.

Celal'i öldürmek için geri dönen Coşkun, bu akşam aksiyon fırtınası estirecek.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE HANDAN İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Oğlunu Kudret'in elinden kurtaran Celal, Davut aracılığıyla bombalı bir tuzak hazırlıyor. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’i öldürmek için hazırladığı bombayı arabaya yerleştiriyor. Arabaya kurulan bombalı tuzakta Handan'ın ölümüne yol açıyor.