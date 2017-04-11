'Sen de Umut'u biliyorsun, ona Mert diyorsun'

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 30. bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Yusuf Müdür ile konuşan Sarp'ın "şimdi yapılacak tek bir şey var. Celal'in evine gidip Melek ile konuşacağım. Kardeşim orada, Melek'i de alacağım. Gerekirse o evi başlarına yıkacağım" dediği sahne merak uyandırdı.



"İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 29. bölümünde; Handan'ın ölümüyle gözünü intikam bürüyen Kudret, bundan kim sorumluysa başta Celal olmak üzere herkesin ölmesi için plan yaptı. Yeşim'i arayıp Melek'i oyuna onun getirdiğini Celal'e söyleyeceğini söyleyip tehdit etti. Korkan Yeşim her şeyi Celal'e anlatıp buluşacaklarını söyledi.

İÇERDE DİZİSİNİN BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Buluşma yerine Celal, Davut'u gönderdi. Ancak her şeyin farkında olan Kudret önce Davut'u aldı. Bu arada Mert'i kaçırttırıp onun telefonundan Celal ile buluşma ayarladı. Buluşma yerinde Celal'i vurdu ve tam öldürecekken kurtulan Mert Kudret'i yaraladı. Celal'in vurulduğunu öğrenen Coşkun Sarp'ı aradı ve Celal'in fişini çekerse ona Umut'u vereceğini söyledi.

Sarp'ı Coşkun'la konuşurken duyan Melek Sarp'ı takip etti. Aksiyonun eksik olmadığı heyecan dolu bölümde Melek'in elinde silahla Coşkun'u tehdit ettiği, Coşkun'un da Melek'e " sen de Umut'un yerini biliyorsun, ona Mert diyorsun" dediği büyük sırrın ortaya çıktığı final sahnesi herkesi ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.