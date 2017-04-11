Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 84. bölümüyle 12 Nisan Çarşamba Günü saat 19.45'te ekranlarda olacak. Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 84. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 84. BÖLÜM 2. FRAGMANI VE ÖZETİ

ERTUĞRUL'UN HAMLESİ NE OLACAK?

Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır.

Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul’dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar’ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan’ın cesediyle karşılaşmıştır.

Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir. İntikam duygusu bütün bedenini sarmıştır. Şimdi adım adım cihad yaklaşmaktadır. Artık Ertuğrul’u durdurmak kolay olmayacaktır.

Peki Ertuğrul’un hamlesi ne olacaktır? Diğer yandan Dündar, Karacahisar Kalesinde hala esirdir. Vasilius son olarak onu zindandan almış ve bir yere götürmüştür. Kimse nereye gittiğini bilmemektedir. Peki Dündar’ın akıbeti ne olacaktır?

Bütün bu acıların yaşanmasına sebep olan Acar ve Günyeli ise kazandıkları zaferin mutluluğu içerisindedirler. Çavdar Obası içinde fitneye devam etmektedirler. Peki bütün bu işlerin ardında onların olduğu anlaşılacak mıdır? Yoksa ortalığı karıştırmaya devam mı edeceklerdir?

DİĞER BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

DÜNDAR BEY ESİR DÜŞÜYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinin 83. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ertuğrul, Çavdar obası alplarından Yağız’ı kullanarak Vasilius’u büyük bir tuzağa çekmiş, askerlerini öldürerek, Teo’yu esir almıştır. Vasilius Ural’ın da kışkırtmasıyla Helena’yı denemiş ve ona bir sır vermiştir. Vasilius sırrının Helena tarafından Ertuğrul’lara iletildiğini düşünerek öfkeye kapılmış ve Helena’yı zindana atmıştır.

Fakat Ertuğrul, Yağız alpın cesedini bir notla gönderince bütün düğümler çözülmüş, her şeyin Ertuğrul’un bir oyunu olduğu anlaşılmıştır. Böylece Ural’a güvendiği için askerleri ölen ve neredeyse sevdiği kadını öldürecek olan Vasilius büyük bir öfkeyle Ural’a saldırmıştır. Ancak Ural Bey, kalede tüccar olarak kendini gizleyen Haçaturyan'ın Ertuğrul'un adamı olduğunu Vasilius'a söyleyerek tuzaktan kurtulmuştur.

Sultan'ın Nikea'daki adamı, Ertuğrul'a Bizans İmparatoru'nun savaş hazırlığında olduğunu ve bu önemli bilgiyi Konya'ya ulaştırması gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Ertuğrul, kardeşi Dündar Bey ve Doğan Alp'i önemli ve gizli bilgiyi Sultan'a götürmeleri üzerine görevlendirmiştir.

Ancak Dündar, Günyeli Hatun'a olan aşkı sebebiyle zaaf göstermiş ve gizli bilgiyi ağzından kaçırmıştır. Günyeli Hatun olan biteni babası Acar Bey'e anlatmış, Acar Bey'de Çavdar Obası'ndaki hain bir alp ile bilgileri Karacahisar Kalesi'ndeki Ural'a yetiştirmitir. Ural ve Vasilius, Dündar ve Doğan'ı Konya'ya gitmek üzere olduğu yolda tuzak kurarak kıstırmıştır.

Dündar Bey ve Doğan Alp sonuna kadar mücadele etse de Doğan şehit, Dündar ise Vasilius'a esir düşmüştür. Haçaturyan'ın, Ertuğrul'a hizmet ettiğini öğrenen Vasilius, kalenin meydanında Dündar Bey'i İmparator'a göndereceğini söyleyerek Ertuğrul'a bir kez daha tuzak kurmuştur.

Ertuğrul haberi alır almaz alplerini toplayarak Vasilius'un savaşçılarına tuzak kurmuştur. Vasilius'un tüm askerlerini öldüren Ertuğrul, kafeste üzerinde örtü bulunan kişiye Dündar diye yaklaştığında, Ural'ın öldürdüğü Haçaturyan'ın cesediyle karşılaşmıştır. Tuzağa düştüğünü farkeden Ertuğrul, büyük bir öfkeyle intikam yemini etmiştir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 82. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

ERTUĞRUL, TEO'YU ESİR ALIYOR

Karacahisar kalesinde komutanları öldürdükten sonra, kaleye giriş çıkışların yasaklanması Samsa, Turgut ve Kutluca’yı zor durumda bırakmış Helena’nın yardımıyla tünelden kaçarak kurtulmayı başarmışlardı. Bunun yanında Helena, onlara çok önemli bir bilgi getirmişti.

Bu bilgi sayesinde Ertuğrul’lar Vasilius’un getirttiği mühimmatları elde etmişlerdi. Mühimmatları Ertuğrul’lar tarafından alınan Vasilius ardı ardına aldığı darbelerle öfkeden çılgına dönmüştü. En yakınlarından bile şüphelenmeye başlayan Vasilius, evlenmeyi planladığı Helena'yı hain olarak görerek zindana atmıştır.

Teo'yu ele geçiren Ertuğrul, Helena'nın başının belada olduğunu öğrenince, çavdar obasındaki hain alpi öldürerek üzerinde bir notla kaleye göndermiştir. Helena'ya haksızlık ettiğini düşünen Vasilius bir kez daha ertuğrul Bey'in oyununa gelmiştir ve Ural'ın boynuna kılıcı dayamıştır.