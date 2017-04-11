Ay Yapım imzalı ‘İçerde’nin dün akşam yayınlanan bölümünde nefesler tutuldu ve birkaç gündür sosyal medyaya da damgasını vuran #enbüyüksır açığa çıktı. Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu öğrendi.

"İçerde"nin dün akşam ekrana gelen bölümü AB’de 9,15 izlenme oranı (rating), 20,05 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 8,91 izlenme oranı (rating), 18,21 izlenme payı (share) ile nefes nefese izlendi. #enbüyüksır etiketi ile ise 23.087 tweet atılırken, Twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 15 dakika, Dünyada ise 4 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.

Pazartesi akşamlarının zirvedeki dizisi ‘İçerde’nin dün akşam ekranlara gelen bölümü başladığı andan itibaren izleyiciler ekrana kilitlendi ve “Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu kim öğrenecek?” sorusunun cevabını merakla bekledi.

Heyecanın doruk noktasına ulaştığı final sahnesinde öldüğünü sandığı Coşkun’la yüzleşen Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu öğrendi. Sarp ile Coşkun’un telefon konuşmasına tanık olduktan sonra onun Sarp’tan ne istediğini öğrenmek için elinde silahla Coşkun’un karşısına çıkan Melek, bu sarsıcı gerçekle hayatının şokunu yaşadı. Dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, ‘Melek, bu gerçeği iki kardeşle paylaşacak mı?’ sorusunun cevabı merakla beklenecek.

CELAL, SAVAŞTA BÜYÜK YARA ALDI!

Handan’ın ölümüyle birlikte Celal, Sarp ve Mert’e açık savaş ilân eden Kudret, Mert’i kaçırarak Celal’i tuzağa düşürdü. Kudret’in elinden kurtulmayı başaran Mert’in, yerde yatan Celal’i görmesiyle Kudret’i vurması, akıllara Kudret’in Mert’e nasıl karşılık vereceği ve hastanede yaşam savaşı veren Celal’in akıbeti gelecek bölümde ekranlara gelecek.

SARP, GÖZÜNÜ KARARTACAK!

Yeni bölümden ekrana gelen sahnede Sarp, polis kimliğini tehlikeye atacak. Celal’in evine gidip Melek’le konuşmaya kararlı olan Sarp, Melek’i ve kardeşi Umut’u (Mert), Celal’in elinden almak için gözünü karartacak.

‘İçerde’nin yeni bölümü 17 Nisan Pazartesi saat 20:00’da Show TV’de ekranlara gelecek.

İşte "İçerde"nin 30. Bölümünden ilk sahne!

Yusuf Müdür ile konuşan Sarp'ın "şimdi yapılacak tek bir şey var. Celal'in evine gidip Melek ile konuşacağım. Kardeşim orada, Melek'i de alacağım. Gerekirse o evi başlarına yıkacağım" dediği sahne merak uyandırdı.

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DİĞER BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

FÜSUN, MUSTAFA VE MELEK'İ KURTARMAK İÇİN KUDRET'İ İKNA ETMEK ÜZERE EVİNE GİDER

İçerde 28. bölümde olaylar şöyle gelişti: Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiğinden haberi yoktur. Diğer tarafta Celal, Mustafa’nın öldüğünü düşünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarını göndermiştir.

Füsun tehlikeden habersizdir. Sarp durumu son anda öğrenip engel olmaya çalışır. Celal çocuklarını kaçıran Kudret’e yaptıklarından dolayı çok öfkelidir. O’nu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yı kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazırlar.

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SARP, MUSTAFA'YI KURTARABİLECEK Mİ?

İçerde 27. bölümde olaylar şöyle gelişti: Yeşim ve Mustafa alışverişteyken Mustafa ortadan kaybolur. Ortalığı ayağa kaldıran Yeşim, Mustafa’nın kaçırıldığını anlar. Durumu hemen Celal’e haber verir. Kaçırma olayı polise intikal ettirilir. Kısa bir süre sonra Mustafa’yı kaçıranın Kudret olduğu ortaya çıkar.

Mustafa’nın kaçırılması büyük planın sadece küçük bir parçasıdır. Üstelik Kudret, Mustafa’ya karşılık para istemiyordur. İstediği çok daha fazlasıdır. Diğer taraftan Kudret, çocuğunu kurtarmak isteyen Yeşim’e bir tuzak hazırlamıştır. Mustafa’ya karşılık Celal’le karşı karşıya gelmesine sebep olacak bir takas teklif eder. Yeşim bu teklifi kabul etmese de sonunda çaresiz kabul etmek zorunda kalacaktır.



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"BEN MERT KARADAĞ, KENDİ İSMİNİ SEÇEN ADAM!"

İçerde 26. bölümde olaylar şöyle gelişti: Kudret, Mert’in Celal için çalıştığını düşünüyordur. Emin olmak zorundadır. Celal ve Mert’e bir oyun hazırlar. Sarp’ı, Celal’in karanlık dünyasından kurtarmak isteyen Füsun artık eli kolu bağlı, olanlara seyirci olmak istemiyordur.

Celal’in adamlarıyla mahalleye geldiği gün Füsun kendini kaybeder ve Celal’in üstüne yürür. Kudret ve Celal mahallede karşılaşırlar ve birbirlerine gözdağı verirler. Aralarındaki gerilim mahalledeki insanları tedirgin eder. Celal, Kudret’e karşı büyük bir hamle hazırlığı içindedir.

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KEBAPÇI CELAL VE SARP CEZAEVİNE GİRİYOR!

İçerde 25. bölümde olaylar şöyle gelişti: Sarp ve Celal’in oyunu Kudret’in beklenmedik hareketiyle gerçek olmuştur. Tahsin gerçekten ölmüştür. Kudret’in elindeki video kaydı polisin eline geçtiği an Sarp ve Celal hapse girmekten kurtulamayacaklardır.

Mert hastaneye Şevko’nun ifadesini almaya gider ve ondan aldığı bilgiyle Tahsin’i öldüren tetikçilerin peşine düşer. Kudret eskiden kalan bir hesabı kapatmaya gelmiştir. Celal ile mezarlıkta buluşurlar. Geçmişteki ortak acıları onları aynı mezarın başına getirmiştir. İçlerinden biri ölmeden bu düşmanlık bitmeyecektir.

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KUDRET'İN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

İçerde 24. bölümde olaylar şöyle gelişti: Handan, Sarp’ın Tahsin’i vurduğunu gözleriyle görür ve artık Celal’le iş yapacakları kesinleşmiş olur. Sarp ve Yusuf için bu iş çok önemlidir. Çünkü Handan ve Celal’in yapacağı sevkiyatın yerini öğrenip polis baskınıyla her ikisini de tutuklayabileceklerini düşünürler.

Mert için çember daralıyordur. Celal’in muhbiri olduğu ortaya çıkmak üzeredir. Geçmişten gelen büyük bir düşman Celal’in planlarını alt üst edecektir.

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