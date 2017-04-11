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"Fi" 4. yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı "Fi" dizisinin 4. yeni bölümü ne zaman?

11 Nisan 2017 Salı, 19:45:35 Güncelleme: 20:22:52

İlk 3 bölümüyle izleyicilerle buluşan internet dizisi "Fi", izleyicilerini oldukça meraklandırdı. İzleyiciler "Fi 4. yeni bölüm ne zaman?" diye merak ediyor... Peki Fi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? Fi dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

İşte Azra Kohen'in Fi, Çi ve Pi üçlemesinden esinlenilerek yayın hayatına başlayan Fi dizisi hakkında detaylar...

Fİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz hafta 3 bölüm birden yayınlanmış ve izleyiciler, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin yer aldığı Fi dizisini heyecanla izlemişti. 

Şimdi ise "Fi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu akıllarda yer alıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da tahminlere göre "Fi" dizisinin 4. bölümü bu hafta içerisinde yayınlanacak. Aynı zamanda geçtiğimiz haftaki gibi 3 bölümün birden yayınlanmasını bekleyen izleyiciler de mevcut.

Fİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fi dizisi, Puhu TV adlı bir internet kanalında yayınlanmakta. Puhu TV, bünyesinde çeşitli sinema filmleri, eski ve günümüzde yayınlanan televizyon dizilerini de barındırıyor.

Fi dizisini izlemek için ve aynı zamanda diğer sinema filmleri ve dizileri izlemek için yapılması gereken tek şey Puhu TV'ye ücretsiz bir şekilde e-posta yoluyla veya Facebook hesabınızla kayıt olmanız.

Kayıt olduktan sonra hiçbir ücret ödemeden ücretsiz bir şekilde Fi dizisi dahil olmak üzere diğer televizyon dizilerini ve sinema filmlerini izleyebiliyorsunuz.

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