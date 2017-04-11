SHOW TV'de ekranlara gelen, kadrosunda Mert Fırat, Damla Sönmez, Alper Saldıran ve Tülin Özen gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Gurur, bu akşam final bölümü ile ekranlarda olacak. Peki Aşk ve Gurur ne zaman? Aşk ve Gurur final bölümü ne zaman, saat kaçta?

AŞK VE GURUR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI VE ÖZETİ

Kenan günlükten bir kardeşi olduğunu öğrenir. Şevval'e geçmişle ilgili sorular sorsa da Şevval her şeyi inkar eder. Diğer yandan Kenan, Zeynep’i görmezden gelmeye başlamıştır.

Zeynep bu durum yüzünden oldukça üzgündür. Kendini ifade etmesi kolay olmayacaktır. Belaya bulaştığını anlayan Murat, peşinde birileri olduğu korkusuna kapılır. Yaşadığı korku yüzünden zor günler geçirmektedir. Kadir, Türkan’a evlenme teklif eder, ancak net bir cevap almaz.

Türkan, Kadir'den düşünmek için biraz süre ister. Kenan’dan uzaklaşan Zeynep yeniden Murat’la yakınlaşır. Zeynep için artık kalbini değil, aklını dinlemenin vaktidir. Kenan, Taylan’la gittiği bir mekanda Ece’yle tanışır.

İkili birbirinden etkilenir. Kadir, ailesinin baskı yaptığı Türkan’dan hayır cevabını alır. Zeynep, Murat'la mutlu olmak için çabalasa da Murat'taki değişimler Zeynep'in aklını karıştırmaktadır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeynep ve Kenan, şirketin yeni işinin sözleşmesi için Tarık’ın Kartepe’deki oteline giderler. Dağda bozulan telesiyejde kalan Zeynep fena halde üşütür. Ateşlenen Zeynep’e bütün gece Kenan bakar. İkilinin birbirlerine olan duyguları giderek yoğunlaşmaktadır.

Ancak bu duyguları yüksek sesle dile getiremezler. Murat, Şevval’e davayı kazanmak için bulduğu çözümü anlatır ve bu arada, Zeynep’in Kenan’la birlikte otelde olduğunu öğrenir.

Murat, Kenan'dan giderek daha fazla rahatsız olmaktadır. Bu rahatsızlık Murat ve Zeynep arasındaki ilişkiye de yansır. Kadir, Beşiktaş’la el sıkışır. Murat yüzünden köşeye sıkışan Şevval'in dava ettiği Necati Perver, intikam için gözünü karartır.

Zeynep'in elindeki günlüğü tesadüfen bulan Kenan'ın hayatında yeni bir sayfa açılacaktır. Ancak bu günlük nedeniyle Kenan, Zeynep'e fena halde öfkelenecektir.

AŞK VE GURUR OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Rol Aldığı Karakter Mert Fırat Kenan Damla Sönmez Zeynep Alper Saldıran Murat Tülin Özen Türkan Ahmet Rıfat Şungar Kadir Laçin Ceylan Latife Levent Ülgen Ahmet Ayfer Dönmez Ceren Ayris Alptekin Şükran

Begüm Akkaya Elif Lila Gürmen Şevval Rojhat Özsoy Ali