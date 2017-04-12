TELEVİZYON
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Evlat Kokusu
TELEVİZYON

Cevahir'in başına açtığı sorun, Aslan'ı nasıl etkileyecek?

Evlat Kokusu, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Evlat Kokusu 6. bölüm fragmanı ve özeti...

12 Nisan 2017 Çarşamba, 01:10:50 Güncelleme: 01:12:08

Kadrosunda Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han ve Yeşim Salkım gibi isimlerin yer aldığı Evlat Kokusu, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Evlat Kokusu 6. bölüm fragmanı ve özeti...

EVLAT KOKUSU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Cevahir'in başına açtığı sorun, Aslan'ı nasıl etkileyecek? Aslan'ı bekleyen büyük tehlike ne?

Cevahir'in, Serdar tarafından petrol işine girdiği ortaklarıyla, işi fes etmesi üzerine ortalık karışır. Karşı tarafın intikam almak için yaptığı saldırı sonrası Zeyno'nun vurulmasıyla, Aslan olaya el koyar. Bu saldırıyı kimin yada kimlerin yaptığını öğrenmek ister. 

Diğer taraftan Serdar ile Cevahir arasında gerçekleşen görüşmede, hiç beklenmedik bir olay gerçekleşir. Serdar, Cevahir'e petrol işine girmesi için Hünkar'ı ve Aslan'ı devreden çıkartmasını söyler.

Aslan, saldırının kimler tarafından yapıldığını öğrenir. Karşı taraf ile yüzleşmeye giden  Aslan, onu bekleyen büyük bir tehlikeden habersizdir. 

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeyno’nun evinde rahatsızlanan Ela herkesi korkutur. Zeyno’nun müdahalesi Ela’yı hayata döndürürken, Zümrüt ve Aslan, Zeyno’ya ikinci kez can borçlanmıştır.

Akbaşlar’ın evinin hizmetlisi Seher ile Belma ile arasındaki tartışmada Hünkar’ın Seher’den yana tavır göstermesi aile içindeki bir başka sırrın işaretidir. Ve ailede sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlamıştır. Cemre de babası Cevahir ile ilgili acı veren bir gerçeği öğrenir. Serdar tarafından, Iraklılar ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesi için baskı gören Cevahir harekete geçer ancak karşı tarafın hiç böyle bir niyeti yoktur.

Zeyno’nun doğurduktan hemen sonra kaçırılan oğlu Çınar’ın doğum günüdür ve Zeyno 5 yıl sonra ilk kez oğlunun doğum gününü kutlayabilecektir. Oğlu için kendi evinde bir kutlama yapan Zeyno, Akbaşlar’ın evinde yapılacak büyük kutlamaya da davetlidir. Ancak kapıda kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir. İçeride ise çok daha büyük bir felaketin yaşanmasına dakikalar vardır.

4. BÖLÜMDE ZEYNO VELAYET DAVASI AÇTI

Çınar’ın, kendi hastalığına çare olsun diye öz annesinden koparıldığını öğrenen Ela şoktadır. Ela’yı ağlarken bulan Çınar, sebebini sorar. Herkes soluğunu tutmuş, Ela’nın yanıtını beklemektedir.

Akbaşlar’ın tehdidi karşısında Zeyno’nun davasını üstlenen Av. Leyla, ilk iş olarak Çınar’ı almak için velayet davası açar. Çınar’ın kaçırılmasında Cevahir’in parmağı olduğunu öğrenen Aslan, çılgına döner. İki kardeşin büyük yüzleşmesi ailedeki tüm dengeleri değiştirir.

Aslan ile ilişkisini düzeltmek isteyen Zümrüt onunla baş başa yemeğe çıkar. Tam her şey yoluna giriyor derken, Hünkar’ dan gelen bir telefonla dünyaları başlarına yıkılır.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aşk ve Gurur final bölümü ne zaman?
TELEVİZYON

Aşk ve Gurur final yapıyor!
"Fi" 4. yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYON

"Fi" yeni bölümü ne zaman?
Ünlülerin canlı yayın skandalları
TELEVİZYON

Skandal! "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek.. ...
Büyük sırrı öğrenen Melek, Sarp ve Mert'e gerçeği söyleyecek mi?
TELEVİZYON

Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrendi!
Dündar'ın akıbeti ne olacak?
TELEVİZYON

Ertuğrul Bey, Dündar'ı kurtarabilecek mi?
İçerde 30. bölüm fragmanı ve özeti!
TELEVİZYON

'Sen de Umut'u biliyorsun, ona Mert diyorsun'
Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu bir kişi daha öğreniyor!
TELEVİZYON

Coşkun geri dönüyor!
Tarık, Münir ve Adile'yi ayrı tutmak için plan yapıyor
TELEVİZYON

Tarık, Münir'i annesine evlilik teklifi ederken ...
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FESTİVALİN İKİ YÜZÜ
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL OKAN MÜŞTERİSİNİ NEDEN KOVDU?
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI OSMAN!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK HİÇ ZEPLİNE BİNDİNİZ Mİ?
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN GÜÇLÜ KIZLAR ZAMANI
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ‘BENİM BAŞIMA GELMEZ’ KLİŞESİ PATLAK...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR IRKÇILIĞA KARŞI ‘AŞKIN KRALLIĞI’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA SALATALIKLA ENERJİ DEPOLAYIN
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ DÜNYANIN EN İYİ 51’İNCİ RESTORANI...
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS HAMİLELİK, DOĞUM VE SONRASI
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN BİR SORUN YOK
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Aşk ve Gurur final yapıyor!
  • 2 "Fi" yeni bölümü ne zaman?
  • 3 Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu öğrendi!
  • 4 Skandal! "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek...
  • 5 Ertuğrul Bey, Dündar'ı kurtarabilecek mi?
  • 6 'Sen de Umut'u biliyorsun, ona Mert diyorsun'