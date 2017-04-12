Kadrosunda Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han ve Yeşim Salkım gibi isimlerin yer aldığı Evlat Kokusu, 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Evlat Kokusu 6. bölüm fragmanı ve özeti...

EVLAT KOKUSU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Cevahir'in başına açtığı sorun, Aslan'ı nasıl etkileyecek? Aslan'ı bekleyen büyük tehlike ne?

Cevahir'in, Serdar tarafından petrol işine girdiği ortaklarıyla, işi fes etmesi üzerine ortalık karışır. Karşı tarafın intikam almak için yaptığı saldırı sonrası Zeyno'nun vurulmasıyla, Aslan olaya el koyar. Bu saldırıyı kimin yada kimlerin yaptığını öğrenmek ister.

Diğer taraftan Serdar ile Cevahir arasında gerçekleşen görüşmede, hiç beklenmedik bir olay gerçekleşir. Serdar, Cevahir'e petrol işine girmesi için Hünkar'ı ve Aslan'ı devreden çıkartmasını söyler.

Aslan, saldırının kimler tarafından yapıldığını öğrenir. Karşı taraf ile yüzleşmeye giden Aslan, onu bekleyen büyük bir tehlikeden habersizdir.

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeyno’nun evinde rahatsızlanan Ela herkesi korkutur. Zeyno’nun müdahalesi Ela’yı hayata döndürürken, Zümrüt ve Aslan, Zeyno’ya ikinci kez can borçlanmıştır.

Akbaşlar’ın evinin hizmetlisi Seher ile Belma ile arasındaki tartışmada Hünkar’ın Seher’den yana tavır göstermesi aile içindeki bir başka sırrın işaretidir. Ve ailede sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlamıştır. Cemre de babası Cevahir ile ilgili acı veren bir gerçeği öğrenir. Serdar tarafından, Iraklılar ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesi için baskı gören Cevahir harekete geçer ancak karşı tarafın hiç böyle bir niyeti yoktur.

Zeyno’nun doğurduktan hemen sonra kaçırılan oğlu Çınar’ın doğum günüdür ve Zeyno 5 yıl sonra ilk kez oğlunun doğum gününü kutlayabilecektir. Oğlu için kendi evinde bir kutlama yapan Zeyno, Akbaşlar’ın evinde yapılacak büyük kutlamaya da davetlidir. Ancak kapıda kendisini kötü bir sürpriz beklemektedir. İçeride ise çok daha büyük bir felaketin yaşanmasına dakikalar vardır.

4. BÖLÜMDE ZEYNO VELAYET DAVASI AÇTI

Çınar’ın, kendi hastalığına çare olsun diye öz annesinden koparıldığını öğrenen Ela şoktadır. Ela’yı ağlarken bulan Çınar, sebebini sorar. Herkes soluğunu tutmuş, Ela’nın yanıtını beklemektedir.

Akbaşlar’ın tehdidi karşısında Zeyno’nun davasını üstlenen Av. Leyla, ilk iş olarak Çınar’ı almak için velayet davası açar. Çınar’ın kaçırılmasında Cevahir’in parmağı olduğunu öğrenen Aslan, çılgına döner. İki kardeşin büyük yüzleşmesi ailedeki tüm dengeleri değiştirir.

Aslan ile ilişkisini düzeltmek isteyen Zümrüt onunla baş başa yemeğe çıkar. Tam her şey yoluna giriyor derken, Hünkar’ dan gelen bir telefonla dünyaları başlarına yıkılır.