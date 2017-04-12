Başrollerini Burak Özçivit, Kaan Urgancıoğlu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda, takipçileriyle 64. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde Ozan cinayeti aydınlanacak mı? İşte Kara Sevda 64. bölüm fragmanı ve özeti...

KARA SEVDA 64. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Emir ve Asu’nun kurduğu acımasız plan Tufan’ın canı pahasına başarıya ulaşmıştır. Artık sıradaki hedefleri, Ozan’ın ölümüdür. Kemal, Nihan ve Mercan, Ozan’ın ölümünün altındaki buzdağıyla ilgili buluşur. Kemal ve Mercan gerçeği ortaya çıkarmak için daha uzun ve sabırlı bir süreçten geçerek araştırmaya devam etmelerini savunurken, Nihan’ın buna sabrı yoktur. Asu’yla Ozan’ın cinayeti üzerinden bir yüzleşme planlar. Bu plana göre Asu’nun tek kurtuluşu gerçeği itiraf etmektir.

Diğer tarafta Emir, Tarık’ı ‘er meydanına’ çıkaracak planı için düğmeye basar. Kemal de Tarık’la ilgili içinde filiz veren kuşkularıyla savaşmaya başlar. Ancak Kemal’in artık ne kardeş kaybetmeye, ne de Nihan’dan bir dakika uzak kalmaya tahammülü vardır. Kemal’in içine kapandığı anlarda, Nihan aşkıyla Kemal’e soluk olmayı sürdürecektir.

Mercan, Asu’yla ilgili geçmişe dönük yaptığı araştırmada Asu ve Tarık arasındaki bağı bulur. Bu önemli delil bütün dengeleri değiştirecektir. Mercan'ın ateş hattına girmesi Tarık için geri sayımı başlatır. Bu sarmaldan kurtulmasını sağlayacak çıkış bileti için Tarık son hamlesini yapar.

Bebeğinin cinsiyetini öğrenen Zeynep, bu haberi Emir’le paylaşmak için bir araya gelir. Bu buluşmaya beklenmeyen bir konuğun dahil olması, Zeynep’in bütün dengelerini değiştiren bir iç savaş başlatır. Bu savaşın sonu Hakan’la evlenmemesi karşılığında Emir’e kendisiyle evlenme şartı ortaya koymasına gidecektir.

Ozan cinayetinin üstündeki bütün sis tamamen kalktığında, Nihan’la Kemal hayatlarının en büyük şokuyla karşı karşıya kalacaktır.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE ASU'NUN PLANI SUYA DÜŞTÜ

Kemal ile Emir, iki ayrı kanattan Asu’yla ilgili gerçeklere doğru ilerlerken bu yarışın en zayıf halkası Tufan olacaktır. Bir yanda Kemal’in, diğer yanda polislerin kuşatması yaklaştıkça, Asu kurduğu oyunun altında kalır. Asu’yu yıkıntıların arasından sağ salim kurtarabilecek tek çıkış bileti kanla kaplı olacaktı.

Ozan cinayetinin son delilini ortadan kaldırmayı başaran Zeynep ve Tarık için bu hikaye unutulmayacak bir sona doğru adım adım yol almaktadır.



Kemal kurtuluşu için bütün kapıları zorlarken, Nihan bu kusursuzmuş gibi görünen kumpasın en somut açığını fark eder. Kemal ile Nihan’ın birlikte attığı her adım Kemal’in kurtuluş umudunu hiç olmadığı kadar güçlendirir. Öte yandan Nihan bütün imkansızlıkların içinde Kemal’in doğum gününü kendine has bir yöntemle kutlayacaktır. İki kara sevdalı, zifiri karanlığın içinde yıldız gibi parlamaya devam edecektir.

Kemal’in Asu’yla ilgili soruşturmanın baş şüphelisi olması, Emir’in eline Kemal’le olan savaşını bitirmesi için büyük bir fırsat sunar. Ama önce Kemal’den Asu’yu öldürdüğüne dair bir itiraf almalıdır.



Kemal’in kaçırıldığını fark eden Mercan, Nihan’a bu durumu haber verir. Nihan sevdiği adamı yok etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayacak olan Emir’in bu işin ardında olduğundan emindir. Nihan, Kemal’i bulup kurtarabilmek için Emir’e boyun eğmeyeceği riskli bir yol haritası çıkarır.