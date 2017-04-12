Kadrosunda Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un yer aldığı Bu Şehir Arkandan Gelecek, 14. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 14. bölüm fragmanı ve özeti...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Gülce'nin menajerlik teklifini kabul eden Ali'nin arası hem babasıyla hem de Derin'le bozulur. Şahin'in inadını ne kadar kırmaya çalışsa da bunu başaramaz.

Bora, polise kendisini vuran kişinin Tekin olduğunu söyler. Polis, Aydemir ve Gülce'yle kutlama yaptıkları sırada Tekin'i gözaltına alır. Yiğit ve Süreyya arabanın bagajında buldukları Seyit'in cesedinden kurtulmaya çalışırlar. Ancak çok yakınlarında onları izleyen biri vardır.

Babası ve Derin'le yaşadığı sorunlardan bunalan Ali, maça hazırlanmak için şehir dışında kampa gider. Gülce kendisi dâhil olmak üzere Ali'nin herkesten uzakta, çalışmaya konsantre olmasını istemektedir.

Ali, burada yeni antrenörüyle tanışır ancak onun Şahin'den farkını gördükçe hayal kırıklığına uğrar. Oğluyla arası açılan Şahin'i, Nesrin teselli eder. Beraber dışarı çıktıkları gece Şahin, korkusunu alt ederek Nesrin'e bütün duygularını açar.

Aslı ise annesinin mahalleden uzaklaşmak için yaptığı tatil baskısını fırsata çevirmeye karar verir. Ali'nin kaldığı otele giden Aslı'nın planı ortalığı fena halde karıştıracaktır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Derin'in gözleri önünde sinir krizi geçiren Aslı hastaneye kaldırılır. Derin, bu durumdan kendini sorumlu tutar. Ali ise elinde annesinin yüzüğü, sevdiği kadına evlenme teklifi etmek üzere harekete geçer. Ancak işler umduğu gibi gitmez. Yiğit, Seyit'i nakil sırasında kaçırarak Tekin'e karşı eline koz geçirdiğini düşünür.

Amacı Derin'e ve şirketin çoğunluk hissesine sahip olmaktır. Ancak Tekin kolay lokma değildir. Yiğit hiç ummadığı bir anda dehşet verici bir sürprizle karşılaşacaktır. Tekin, Seyit'ten hesap sormaya gittiğinde, hayatını alt üst edecek bir gerçeği öğrenir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü boks menajeri Aydemir ve kızı Gülce, Ali'ye kancayı takar. Derin, turnuva maçı sırasında Gülce'yle gerilir. Kızın Ali'ye karşı tavırlarından hoşlanmaz. Şahin de Ali'nin onlarla çalışmasına kesinlikle karşıdır. Maddi sıkıntılar, çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygılar ve Derin'in, Yiğit'e olan borcu Ali'nin kafasını karıştırır.

Gülce'nin teklifi yüzünden babasıyla karşı karşıya gelir. Şahin'in Aydemirlerle olan derdi ise geçmişe dayanmaktadır. Ali'ye ya ben, ya onlar diye rest çeken Şahin'i büyük bir hayal kırıklığı beklemektedir.